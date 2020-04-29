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習近平舊部、遼寧省長唐一軍任大陸司法部部長
經大陸十三屆全國人大常委會第十七次會議表決，決定遼寧省長唐一軍為司法部部長。另外，生態環境部副部長黃潤秋，則升任生態環境部長。
據公開資料顯示，今年59歲的唐一軍在出任遼寧省長之前，曾經在浙江工作40多年，2002年任浙江省紀委常委、秘書長。當年10月，習近平轉任浙江省副省長、代省長，此後成為浙江省委書記。唐一軍與習近平共事多年，被視作習近平浙江舊部一員。
本月21日，平安中國建設協調小組第一次會議在北京召開時，唐一軍就參加了會議，其排位在中央政法委委員、國家安全部部長陳文清與中央政法委委員、武警部隊司令員王甯之間。
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