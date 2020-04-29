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反送中「和你唱」 6人違限聚令遭票控

世界日報 / 香港新聞組╱香港29日電
昨日有網友發起在中環IFC商場中庭舉行「和你唱」活動，後遭防暴警驅散，至少6人收到「限聚令」定額罰款通知書。 香港中國通訊社
昨日有網友發起在中環IFC商場中庭舉行「和你唱」活動，後遭防暴警驅散，至少6人收到「限聚令」定額罰款通知書。 香港中國通訊社

香港反送中運動隨疫情爆發而趨平靜，惟近日隨著疫情趨緩，又有人在網上發起反送中活動，昨日有網友發起在中環IFC商場中庭舉行「和你唱」活動，後遭防暴警驅散，至少6人收到「限聚令」定額罰款通知書，包括人稱「劉公子」的商人劉定成。

香港01報導，昨天是去年4‧28「撤回修訂引渡條例」遊行一周年，有網友發起傍晚6時半於「中環和你唱」活動，在中環ifc中庭大合唱；近傍晚6時半，ifc中庭及各層有超過100人圍觀及唱歌，逾百防暴警員隨即進入驅散，並票控至少10人。

中區警區總督察陳淑萍稱，指稱接到報案，但未透露什麼人報案，強調警方有權進入商場執法，商場同意與否不是因素。

明報報導，警方昨晚拉起封鎖線，稱限聚令生效，警告在場市民不要聚集，部分商店拉閘。一批警員在中庭截停數名市民，包括劉定成，並發出定額罰款通知書。劉定成稱，他與男助手及兩名女友人在中庭商討晚飯吃什麼，突被警員截停、記下個人資料和發告票。他對「被屈」2000元感憤怒，自言無犯法，不會交罰款。

警方亦在附近截停兩名青年及發告票。

香港 疫情

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