王毅：支持世衛 可以挽救更多生命

大陸國務委員兼外交部長王毅昨日晚間出席金磚國家應對新冠肺炎疫情特別外長會。他強調，世界衛生組織是協調全球抗疫合作的核心力量，支持世衛就能挽救更多生命、治癒更多病患。

該會議以視訊方式舉行，據新華社報導，王毅表示，金磚國家應該支持聯合國各機構為抗擊疫情發揮應有作用。世界衛生組織是協調推進全球抗疫合作的核心力量，在幫助廣大發展中國家尤其是非洲兄弟姐妹抗擊疫情方面更是不可或缺。

王毅說，支持世衛組織，就能挽救更多生命，就能治療更多病患，就能更有效應對病毒，就能凝聚起全球抗疫力量。在人類與病毒抗爭的關鍵時刻，任何削弱世衛組織權威、阻礙世衛組織發揮作用的作法都是不合時宜的，也不會得到國際社會的支持。

王毅表示，陸方在按時足額交納世衛組織會費基礎上，最近又連續兩次向世衛組織共捐款5000萬美元，希望更多用於解救發展中國家的急需。陸方還將向聯合國全球人道應對計劃捐款，並在力所能及範圍內減輕非洲國家債務負擔，協助當地提高應對疫情能力。針對這次危機暴露出的短板和不足，陸方還應推動完善全球公共衛生治理，打造人類衛生健康共同體。