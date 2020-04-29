深圳隔離入境者14天 全在酒店進行

中國大陸深圳市昨天起對入境者進行醫學觀察14天，據報導，所有入境者被送到不同酒店接受隔離。

根據深圳特區報今天的報導，昨天8時起，經深圳口岸入境的普通旅客不再區分目的地，一律安排在深圳市內集中隔離，進行醫學觀察14天，目的地為市外、省外的人士也統一安排到深圳各區酒店。

據報導，昨天上午深圳口岸只有零星旅客入境，經過海關、邊檢等部門的檢疫和查驗手續後步出入境大廳，隨後被分流至深圳各區酒店。

報導引述深圳南山區應急管理局局長李昭志說，實行這項新規的主要原因是要降低入境者在轉運過程中的疫情防控風險。

據報導，跨境貨車司機、航空公司機組人員、國際航行船舶船員及其他特定入境者可獲豁免。

香港當局對來自深圳口岸的入境者也實施隔離檢疫14天規定。當局昨天還宣布這項規定延長至6月7日，但跨境學生及商務人員等可獲豁免。

此前，基於民生物品的需要，跨境貨車司機等人員已獲得豁免。