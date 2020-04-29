政府處罰張經義 人民日報：阻斷兩岸交流的新動作

蔡政府處罰在上海東方衛視任職的國人張經義，人民日報海外版今日撰文批評，處罰張經義不過是民進黨意圖阻斷兩岸交流的一新動作，並稱此舉對民進黨而言可以討好美國政客，又可以以儆效尤，一舉兩得。

人民日報海外版今日刊登「給張經義量身定罪，嚇阻不了兩岸交流」。該文指出，民進黨政府處罰張經義顯然是「先射箭再畫靶」，說你有罪就有罪，至於是什麼罪，有惡法就援引惡法，法條上無據可循就用行政和政治手段。

該文分析，台灣內部民粹氣焰日熾，民進黨正是背後影武者。民進黨政府二次上台以來，禁止退役將領赴大陸，處罰在大陸擔任社區助理的台胞，阻擋台灣學生赴大陸交流，通過「反滲透法」，千方百計破壞阻撓兩岸交流。

該文說，民進黨政府從一己政治私利出發，惡意炒作「恐中仇中」，欲強行阻斷台胞赴大陸發展之路，不得人心，不會得逞。若一意孤行，傷害的不僅是成千上萬在大陸發展的台胞，更將傷及台灣的整體福祉和長遠競爭力。