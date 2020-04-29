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抗疫100天／疫情來太快！輪流大爆發 看各國崩潰轉折點

5月21日政協22日人大 推遲兩個多月陸全國兩會時間出爐

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共總書記習近平。美聯社
中共總書記習近平。美聯社

推遲了兩個多月，大陸今年全國兩會（全國人大和政協會議）召開時間終於定案。大陸十三屆全國人大常委會第十七次會議29日表決通過了關於十三屆全國人大三次會議召開時間的決定。根據決定，十三屆全國人大三次會議將於5月22日在北京召開。此外，大陸全國政協十三屆三次會議於5月21日在北京召開。

以往大陸全國人大會議和全國政協會議都在三月初舉行，會期約兩周，今年因為新冠肺炎疫情影響，全國兩會舉行時間推遲，以確定召開會議的時間計算，延後了大約兩個多月。

據新華社報導，十三屆全國人大常委會第十七次會議指出，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，經過全國上下和廣大人民群眾艱苦努力，當前新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，經濟社會生活逐步恢復正常。綜合考慮各方面因素，適時召集十三屆全國人大三次會議的條件已經具備。

報導指出，2019年12月28日，十三屆全國人大常委會第十五次會議決定，十三屆全國人大三次會議於2020年3月5日在京召開，並提出會議議程建議。按照這一決定，全國人大常委會已為大會的召開進行了一系列籌備準備工作。

報導稱，鑑於發生新冠肺炎重大疫情，為貫徹落實中共中央統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作重大決策部署，持續做好疫情防控工作，切實保障人民群眾生命健康安全，2020年2月24日，十三屆全國人大常委會第十六次會議決定，適當推遲召開十三屆全國人大三次會議，具體開會時間由全國人大常委會另行決定。

綜合考慮各方面因素，十三屆全國人大常委會第十七次會議決定：十三屆全國人大三次會議於2020年5月22日在北京召開。

此外，大陸全國政協第十三屆全國委員會第三十五次主席會議日前在北京召開，傳達學習習近平重要講話精神，研究部署相關工作。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持會議並講話。

會議審議通過了關於召開政協第十三屆全國委員會第三次會議的決定（草案）、全國政協十三屆三次會議議程（草案）和日程（草案）、全國政協十三屆常委會第十次會議議程（草案）和日程，聽取了全國政協十三屆三次會議籌備工作情況的匯報。會議建議全國政協十三屆三次會議於5月21日在北京召開。

全國人大 人大常委會 新冠肺炎

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