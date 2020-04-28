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NBA第二大豪門球隊湖人竟申請紓困 美財長：太超過了

陸媒央視再批龐培歐 稱有四宗罪、突破做人底線

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸央視今日再度發布國際銳評，嚴厲指責美國國務卿龐培歐。圖／取自央視截圖
大陸央視今日再度發布國際銳評，嚴厲指責美國國務卿龐培歐。圖／取自央視截圖

大陸央視今日再度發表國際銳評，嚴厲指責美國國務卿龐培歐，將在中情局期間的「撒謊、欺騙、偷竊」那一套帶到美國外交場合，斷崖式拉低了美國的聲望，並稱疫情發生後更變本加厲，所作所為已經突破做人的底線。

央視新聞聯播這篇國際銳評，題為「背負四宗罪的龐培歐已經突破做人的底線」，指責龐培歐的四點不是。

首先指出，龐培歐推動「斷供」世衛組織，對全球抗疫尤其是對最不發達國家和弱勢群體的疫情應對是有百害而無一利；其次，為掩蓋美國政府疫情應對的不及格，龐培歐不斷將責任推向中國，蓄意挑動仇恨對立，一再破壞國際防疫合作的努力。

接著銳評表示，疫情本已對全人類造成創傷，但在龐培歐的推動下，美國政府繼續對伊朗、古巴等國實施「極限施壓」，釀成更大的人道主義災難。此外，龐培歐在美國國內疫情防控上袖手旁觀，置美國民眾生命於不顧，一味追求政治私利。

銳評稱，龐培歐的所作所為，失信於美國人民，透支美國外交信譽，為害全球抗疫合作，成為美國巨大的恥辱與不幸。

龐培歐 偷竊 新冠肺炎

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