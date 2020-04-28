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林鄭月娥減薪一成 月薪約台幣160萬
新冠肺炎疫情重創經濟，香港特首林鄭月娥早前宣布將會減薪1成，以示與港民共度艱難的決心。今日香港行政長官辦公室表示，減薪後的林鄭月娥，下年度的月薪為39.08萬港元（約新台幣160萬）。
據港媒星島日報報導，林鄭月娥日前宣布會減薪，之後三名司長、十三名局長與特首辦主任表示會跟隨減薪步伐。
香港特首辦回應立法會特別財委會議員查詢時表示，林鄭月娥減薪後，全年薪酬開支預算為468.96萬港元（約新台幣1900萬），月薪由43.42萬港元（約新台幣175萬元）減薪至39.08萬元（約新台辦160萬）。
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