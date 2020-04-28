共軍：美艦今擅闖西沙領海挑釁 極易引發不測事件

中共解放軍南部戰區發言人李華敏今日聲稱，美國海軍貝瑞號導彈驅逐艦在今日「未經中國政府允許，非法闖入我西沙領海」，中共南部戰區組織海空兵力全程對美艦跟蹤監視，查證識別，並予以警告驅離，並稱美方此舉是挑釁，極易引發不測事件。

李華敏表示，美方此舉是挑釁行徑，嚴重違反有關國際法準則，嚴重侵犯中國主權和安全利益，人為增加地區安全風險，極易引發不測事件，與當前國際社會合力抗疫的氛圍格格不入，與南海地區國家保持南海和平穩定的共同意願格格不入。

李華敏指出，陸方敦促美方把精力放在本國疫情防控上，為國際抗疫多做有益的事，立即停止不利於地區安全與和平穩定的軍事行動。戰區部隊將堅決履行職責使命，堅決維護國家主權安全，堅定維護南海和平穩定。