中共外聯部諷川普 「消毒劑至少可漱口」

美國總統川普日前提出注射消毒劑殺病毒，中共中央對外聯絡部發言人胡兆明前天在推特諷刺：「總統先生是正確的」，並稱至少可用其漱口，「就不會傳播病毒、謊言和仇恨。」

綜合星島網和香港經濟日報網，對於川普聲稱可以注射消毒劑來殺死新冠病毒，胡兆明在推特發文說：「總統先生是正確的。有些人確實需要注射消毒劑，或至少用它漱口。這樣他們在交談時就不會傳播病毒、謊言和仇恨。」稍後他再貼文說：「消毒劑是有效殺死病毒的方法，而且比起戴口罩較不具爭議，順道一提，中國是世界上最大的消毒劑出口國，如果美國消毒劑短缺，儘管從中國進口些許。」

胡兆明的貼文隨即引起關注，美國的《每日傳訊》刊文稱中共官員：「讓美國人去死」。對此胡兆明昨日再發推特反駁：「我沒有讓任何人去死，甚至都沒有在我的推文中提到『美國人』。順便說一句，『注射消毒液』的版權不屬於我。」

美國媒體曝光的一份長達五十七頁的共和黨參議院全國委員會向競選機構發送的備忘錄，提出三條應對中國的方式，一是指責「中國掩蓋疫情真相導致疫情蔓延」、「二是攻擊民主黨人對中國態度軟弱」、三是因中國大陸導致疫情傳播而推動對中國的制裁。備忘錄還顯示，共和黨人有意在大選中繼續炒作中國話題。

中共外交部昨日回應表示，反對硬把中國扯進美國的選舉政治，撈取選票，借疫情攻擊抹黑中國。