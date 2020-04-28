快訊

錢櫃5董事鞠躬道歉！全台門市停止營業一週 罹難家屬賠償100萬

中國大使逼死捷克參議院長？訪台前猝死 遺族控訴「恐嚇」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共外聯部諷川普 「消毒劑至少可漱口」

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共中央對外聯絡部發言人胡兆明。圖／中共駐克羅埃西亞大使館官網
中共中央對外聯絡部發言人胡兆明。圖／中共駐克羅埃西亞大使館官網

美國總統川普日前提出注射消毒劑殺病毒，中共中央對外聯絡部發言人胡兆明前天在推特諷刺：「總統先生是正確的」，並稱至少可用其漱口，「就不會傳播病毒、謊言和仇恨。」

綜合星島網和香港經濟日報網，對於川普聲稱可以注射消毒劑來殺死新冠病毒，胡兆明在推特發文說：「總統先生是正確的。有些人確實需要注射消毒劑，或至少用它漱口。這樣他們在交談時就不會傳播病毒、謊言和仇恨。」稍後他再貼文說：「消毒劑是有效殺死病毒的方法，而且比起戴口罩較不具爭議，順道一提，中國是世界上最大的消毒劑出口國，如果美國消毒劑短缺，儘管從中國進口些許。」

胡兆明的貼文隨即引起關注，美國的《每日傳訊》刊文稱中共官員：「讓美國人去死」。對此胡兆明昨日再發推特反駁：「我沒有讓任何人去死，甚至都沒有在我的推文中提到『美國人』。順便說一句，『注射消毒液』的版權不屬於我。」

美國媒體曝光的一份長達五十七頁的共和黨參議院全國委員會向競選機構發送的備忘錄，提出三條應對中國的方式，一是指責「中國掩蓋疫情真相導致疫情蔓延」、「二是攻擊民主黨人對中國態度軟弱」、三是因中國大陸導致疫情傳播而推動對中國的制裁。備忘錄還顯示，共和黨人有意在大選中繼續炒作中國話題。

中共外交部昨日回應表示，反對硬把中國扯進美國的選舉政治，撈取選票，借疫情攻擊抹黑中國。

中共中央對外聯絡部發言人胡兆明的推特發文。圖／推特截圖
中共中央對外聯絡部發言人胡兆明的推特發文。圖／推特截圖

中共 共和黨 新冠肺炎 川普

延伸閱讀

川普追究中國隱匿疫情 遭踢爆國安日報早警告他10多次

彈劾辦不到 新冠辦到了…白登民調大幅領先川普

疫情改變局勢 2020大選成川普抗疫成效公投

金正恩好不好？川普：我知道但不能說…

相關新聞

中共外聯部諷川普 「消毒劑至少可漱口」

美國總統川普日前提出注射消毒劑殺病毒，中共中央對外聯絡部發言人胡兆明前天在推特諷刺：「總統先生是正確的」，並稱至少可用其...

港知名服飾Esprit退出亞洲 林青霞老公因它大賺30億

受新冠肺炎疫情衝擊，香港知名服飾品牌Esprit決定6月底關閉在亞洲的所有56間零售店舖。據傳未來將專注於歐洲市場，並繼續中國大陸的合資公司業務與亞洲的批發業務等。Esprit在2002年被影星林青霞

失去「至高無上的權力」 蔣凡被除名「這處罰挺重的」

圍繞這一處罰，有人認為阿里巴巴執法嚴明，屬於「重罰」，若按經濟損失，恐怕不止千萬。從職業前途來看，蔣凡被取消合夥人身分，等同遭公司核心領導層「退群」。

「非洲兄弟」奈及利亞律師集體起訴中共 索賠2千億美元

奈及利亞一個法律從業者聯盟日前已將中國政府告上法庭，要求中共政權對新冠肺炎給奈及利亞所造成的損失負責。

華春瑩反擊龐培歐：停止政治把戲 省點精力拯救生命

中國外交部發言人華春瑩27日晚發推回擊屢次批評中國的美國國務卿龐培歐。她說：「停止政治把戲，還是省點精力去拯救生命吧。」

70後頻躋身副部級 他44歲就當上西藏自治區副主席

即使在新冠肺疫情期間，中國推動官員年輕化的目標也按部就班地進行，「70後」副部級官員接連湧現，3月以來，已有12名「70後」官員躋身副部級，最年輕省部級官員紀錄也被刷新。

武漢「清零」轉向常態化防控 中央指導組離鄂返京

湖北26日首次無確診和疑似病例，武漢所有在院患者「清零」。隨著疫情趨緩，中國官媒報導，湖北、武漢疫情防控已由應急性超常規防控向常態化防控轉變，國務院副總理孫春蘭率領的中央指導組於4月27日離鄂（湖北省

疫後搶攻市場 美團傳訂購百萬共享電動單車

中國大陸共享電動摩托車市場將掀新一輪戰疫。據香港信報財經網報導，美團點評(03690)本月向富士達、新日等電單車生產商，...

妻公開嗆小三「再招惹我老公就不客氣」後…他被踢出阿里合夥人

不過，調查組認為，蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響。經阿里巴巴管理層討論決定對蔣凡作以下處分

大陸第4種新冠肺炎疫苗 獲批臨床試驗

新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，疫苗的研發進展亦頗受關注。大陸中國生物技術股份有限公司4月27日表示，中國生物北京生物製品研究...

澳媒刊大陸國徽加病毒造型 人民日報批：令人不齒

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球肆虐之際，澳洲《每日電訊報》一張插圖將中國大陸國徽邊緣加上新冠病毒，被指辱華。對...

瑞幸造假 中證監：願與境外監管機構合作打擊違法

大陸中國證監會就號稱「中國星巴克」的中國大陸連鎖咖啡店瑞幸咖啡(Luckin Coffee)財務造假事件回應，稱已就跨境...

熱門新聞

「非洲兄弟」奈及利亞律師集體起訴中共 索賠2千億美元

緋聞風暴 蔣凡接班阿里夢碎

中國大陸反駁歐盟報告指控散播假消息 自稱也是受害者

愛奇藝違法落地？ 行政院跨部會處理中

荷蘭駐台機構更名 陸駐荷使館提嚴正交涉

報復美國？陸發布新網路安全審查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。