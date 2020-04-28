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疫後搶攻市場 美團傳訂購百萬共享電動單車
中國大陸共享電動摩托車市場將掀新一輪戰疫。據香港信報財經網報導，美團點評(03690)本月向富士達、新日等電單車生產商，訂購100萬部共享電動摩托車，並同時買斷富士達一款Q8車型，作為代工廠。
報導指出，美團這批電動摩托車會率先在成都等城市上線，而集團是次買斷富士達的Q8車型，富士達將不能再給其他品牌生產該款電動摩托車。
另外，消息指出，滴滴出行旗下青桔單車融資10億美元，屬首輪融資，由君聯資本領投，另一家國外大基金跟投。
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