港知名服飾Esprit退出亞洲 林青霞老公因它大賺30億

受新冠肺炎疫情衝擊，香港知名服飾品牌Esprit決定6月底關閉在亞洲的所有56間零售店舖。據傳未來將專注於歐洲市場，並繼續中國大陸的合資公司業務與亞洲的批發業務等。Esprit在2002年被影星林青霞的丈夫邢李㷧收購上市，在香港一度成為排隊熱賣品牌。

Esprit官網曾在3月27日發布新聞稿，提到疫情帶來各國封城措施，導致產業面對流動性挑戰，Esprit將進入重組階段，以保留營運能力、確保品牌的未來。當時即盛傳Esprit將退出亞洲市場。

中央社報導，今天傳出思捷環球公布，除了4月提到會終止中國大陸的業務之外，還決定關閉中國大陸以外在亞洲的所有56間零售店舖，尤其是新加坡、馬來西亞、台灣、香港及澳門。

Esprit 1968年成立於美國，2002年被林青霞的丈夫邢李㷧收購，成立思捷環球，1993年在香港上市。另據香港01報導，思捷環球9年內晉升成為藍籌股，2007年集團市值曾攀升至最高峰逾港幣1700億元。2008年金融海嘯後公司股價每況愈下，面對快速時裝興起招架乏力，Esprit的潮牌形象不復再。

林青霞。（本報資料照片）

據報導，邢李㷧在思捷環球上市後數年間不斷減持股份，多年間套現約港幣230億元（約30億美元），並於2008年全面辭去思捷管理層職務。