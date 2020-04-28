武漢「清零」轉向常態化防控 中央指導組離鄂返京

湖北26日首次無確診和疑似病例，武漢所有在院患者「清零」。隨著疫情趨緩，中國官媒報導，湖北、武漢疫情防控已由應急性超常規防控向常態化防控轉變，國務院副總理孫春蘭率領的中央指導組於4月27日離鄂（湖北省）返回北京。

國家衛生健康委27日數據顯示，湖北各醫院沒有新增病例，沒有死亡病例，沒有確診病例，也沒有疑似病例，武漢所有在院的新冠肺炎患者「清零」。全國本土確診病例降至100例以下，境外輸入病例治癒出院超過1000例。

新華社報導，經中共總書記習近平和黨中央批准，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭率中央指導組於4月27日離鄂返京。中央指導組正式結束為期94天的湖北與武漢任務，顯示當地疫情已告一段落，經濟社會生活逐步恢復正常。

不過，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，清零和出院不能畫等號。清零是醫院內符合新冠肺炎診斷標準的病人已經沒有了，不等於所有曾經患過新冠肺炎的病人全部出院。

香港文匯報報導，來自北京的專家表示，中央指導組結束三個月的艱苦督戰，撤離疫情「風暴眼」武漢，意味著新冠肺炎疫情防控戰已近尾聲，將迎來全面復工復產、恢復正常生活的重大轉折。

中國網也指出，為促進消費回補，湖北、安徽、江蘇、河北、浙江、甘肅、江西等多地發文提出「兩天半小長假」措施，並且在政策措辭上愈來愈強調「落實」。有專家表示，隨著疫情受控，多地已開始「落實」有關政策，相信未來會有更多省市推出「兩天半小長假」措施。

值得注意的是，近期南亞疫情蔓延，印度的確診病例已超過2萬例，孟加拉也超過了4000例。國家衛生健康委員會疾控局監察專員王斌坦言，雲南和廣西出入境人員占到全國出入境人員的80%以上。邊境地區地廣人稀，醫療機構少，醫務人員相對不足，實驗室檢測能力也相對不夠。「應對重大疫情整體上力量比較薄弱，南亞的疫情輸入風險較大。」