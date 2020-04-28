70後頻躋身副部級 他44歲就當上西藏自治區副主席

即使在新冠肺疫情期間，中國推動官員年輕化的目標也按部就班地進行，「70後」副部級官員接連湧現，3月以來，已有12名「70後」官員躋身副部級，最年輕省部級官員紀錄也被刷新。

北京青年報報導，湖南省13屆人大常委會第17次會議決定任命朱忠明為湖南省副省長；甘肅省13屆人大常委會16次會議決定任命程曉波為甘肅省副省長。兩人都是「70後」，履新後都是該省最年輕的副省長。

今年3月以來，至少12位「70後」官員密集獲任命副省部級，除了朱忠明、程曉波，其餘分別是：北京市副市長楊晉柏、青海省副省長楊志文、吉林省副省長阿東、西藏自治區副主席任維、寧夏自治區副主席賴蛟、江西省副省長吳浩、廣西自治區副主席周紅波、浙江省副省長劉小濤、黑龍江副省長李毅、大連市委副書記、代市長陳紹旺。

其中，今年44歲的任維，擁有清華大學博士學歷，也是目前中國最年輕的副部級官員。