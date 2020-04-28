失去「至高無上的權力」 蔣凡被除名「這處罰挺重的」

阿里巴巴集團27日公布了「蔣凡事件」的調查處理結果，蔣凡被取消阿里合夥人身分、記過、職級從集團高級副總裁降級到集團副總裁，取消上一財年度所有獎勵。但對此結果，是重罰還是輕判？外界各有不同解讀。

圍繞這一處罰，有人認為阿里巴巴執法嚴明，屬於「重罰」，若按經濟損失，恐怕不止千萬。從職業前途來看，蔣凡被取消合夥人身分，等同遭公司核心領導層「退群」。但也有網友認為集團未將蔣凡開除，已屬「輕判」，說不定不久後又上位了。

中新社國是直通車報導，一位阿里巴巴內部人士表示，「這一處罰是挺重的。」雖然調查顯示沒有利益輸送，但此事對公司形象造成的負面影響比較嚴重，現在保留了他天貓總裁的實職，公司對蔣凡已算格外開恩了。

此內部人士表示，在四條處罰中，當屬取消阿里合夥人身分的處罰最重。對蔣凡在阿里內部的升遷會有一定影響。但他同時表示，合夥人身分也是可以恢復的，只是比較難，要對公司做出重大貢獻。

阿里巴巴集團目前有10多萬員工，據財經此前報導，阿里最新採用了「合夥人+委員會」式的治理結構——合夥人以馬雲、蔡崇信為首，共37名，合夥人制度保證了阿里的組織文化和價值觀傳承。

在阿里巴巴的管理體系中，合夥人擁有阿里內部「至高無上的權力」，所以除名對蔣凡影響很大。

據報導，一位熟悉阿里巴巴的觀察人士表示，阿里對蔣凡的培養一直是衝著集團接班人去的。但他認為，這一處罰是很重的，之所以保留了淘寶、天貓總裁職務也可能是一時間找不到接班人，「現在和拼多多激戰正酣，臨時換將也是大忌」。

另據新京報評論文章指出，以往除了國企，公司創始人或高管的家事其實並不太受重視，但隨著媒體進化，社交媒體崛起，事情產生了變化。

因為，企業高管家事問題一旦被輿論引爆，很可能會對公司利益造成重大影響，對股東權益造成重大損失。可以預見，在未來，高管「家事」將不再是私事，合夥人們應當自覺，切莫有僥倖心理。