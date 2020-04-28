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妻公開嗆小三「再招惹我老公就不客氣」後…他被踢出阿里合夥人

世界日報 / 中國新聞組╱北京28日電
緋聞風暴讓蔣凡接班阿里夢碎。照片／阿里提供
緋聞風暴讓蔣凡接班阿里夢碎。照片／阿里提供

淘寶天貓總裁蔣凡陷桃色新聞，其妻點名「中國第一網紅」張大奕，要她遠離蔣凡。阿里巴巴27日宣布調查結果，確認蔣凡與張大奕無任何利益輸送行為，但蔣凡家庭問題處理不當引發公司聲譽重大影響，決定對其記過、降級、取消去年財年的所有獎勵及取消阿里合夥人身分等四大處分。

本報系聯合報報導，4月17日一條網名「花花董花花」者公開點名張大奕，說「這是第一次也是最後一次警告妳，再來招惹我老公我就不客氣了」，而這位「花花董花花」就是蔣凡的正宮夫人。

受事件影響，取消阿里合夥人身分的處罰等於宣告蔣凡接班無望。2019年財報顯示，阿里38位合夥人名單中首見蔣凡。這意味著蔣凡在一年內，經歷成為阿里巴巴最年輕合夥人，再到除名的過程，也是阿里公司對高層個人私生活層面處以最高程度處罰。網友稱，「打拚七年，一紙回到解放前」。

據了解，阿里一般管理層M4總監級的年薪是人民幣100萬元，蔣凡原本M7層級加上合夥人分紅股票或獎金，合計估計超過人民幣1000萬元。

澎湃新聞報導，該調查由阿里巴巴集團廉正部成立特別調查組進行，並由阿里巴巴集團管理層處理，阿里合夥人委員會也對此專項審議。

張大奕是服裝店模特兒出身「微博第一帶貨網紅」、現任電商公司如涵控股CMO（首席營銷官、行銷長）。調查組就阿里集團對如涵電商的投資及張大奕所有淘寶、天貓店鋪入駐、活動、引流、交易等做全面內、外部調查。

調查指出，阿里在2016年投資如涵電商的決策與蔣凡無關；蔣凡對如涵電商、張大奕所有淘寶、天貓店鋪的經營活動並無任何利益輸送行為。

不過，調查組認為，蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響。經阿里巴巴管理層討論決定對蔣凡作以下處分：

一、管理層提議並得到合夥人委員會批准，即日起取消阿里合夥人身分。二、記過處分。三、降級，職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁）。四、取消上一財年度所有獎勵。

公開資料顯示，蔣凡1985年出生於新疆烏魯木齊，18歲獲中學生奧林匹克資訊學省級特區一等獎，被保送進入復旦大學。2006年，蔣凡從復旦電腦系畢業，進入谷歌中國後參與Google地圖、搜索品質、內容廣告的研發。

2010年，蔣凡從谷歌辭職，並創立移動開發者服務平台「友盟」。2013年，阿里巴巴以8000萬美元收購友盟，蔣凡進入阿里巴巴工作，此時他才28歲。在外界眼裡，蔣凡是個典型IT男，性格內斂，不愛說話，不擅長社交。

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圍繞這一處罰，有人認為阿里巴巴執法嚴明，屬於「重罰」，若按經濟損失，恐怕不止千萬。從職業前途來看，蔣凡被取消合夥人身分，等同遭公司核心領導層「退群」。

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