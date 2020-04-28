「非洲兄弟」奈及利亞律師集體起訴中共 索賠2千億美元

奈及利亞一個法律從業者聯盟日前已將中國政府告上法庭，要求中共政權對新冠肺炎給奈及利亞所造成的損失負責。

據奈及利亞《每日郵報》（Daily Post）4月26日報導，這些律師要求中共賠償2000億美元，以彌補給奈及利亞人民造成的「生命損失、經濟扼殺、精神創傷、艱難困苦、社會迷失、精神折磨以及對正常日常生活的破壞」。

這段文字包含在奈及利亞首席檢察官阿辛格（Epiphany Azinge）周日（4月26日）發表的聲明中。

阿辛格本人及其律師事務所「阿辛格」都支持這一法律行動，並強調他們已經完成了針對中國政府的集體訴訟。

聲明還說，法律專家小組計劃了一個分兩個階段的行動路線。第一步是向奈及利亞聯邦高等法院起訴，第二步是說服奈及利亞聯邦共和國政府，在海牙國際法院對中國提起國家訴訟。

聲明宣布，法律專家將索賠2000億美元的損失，中國將通過其駐奈及利亞大使館接收訴訟狀。

阿辛格目前是倫敦英聯邦仲裁法庭（Commonwealth Arbitral Tribunal London）的成員，代表奈及利亞和非洲成員。

近來因廣州的奈及利亞人中爆發新冠肺炎，當地開始大規模驅逐當地的非洲僑民，很多黑人被趕出所租住的房屋，或逃往他處，或露宿街頭。

與此同時，隨著新冠肺炎全球蔓延，遠離中國大陸的奈及利亞也在劫難逃。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）提供的最新數據，截至4月27日，該國已報告了1273個病例，40人病死。該國總統布哈里的幕僚長科亞力（Abba Kyari）也因新冠肺炎於4月17日去世。