快訊

口罩人道援助 到昨天晚上已有12萬人響應

直播／我連三日「零確診」！ 307人解除隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「非洲兄弟」奈及利亞律師集體起訴中共 索賠2千億美元

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
奈及利亞總統布哈里。（每日頭條）
奈及利亞總統布哈里。（每日頭條）

奈及利亞一個法律從業者聯盟日前已將中國政府告上法庭，要求中共政權對新冠肺炎給奈及利亞所造成的損失負責。

據奈及利亞《每日郵報》（Daily Post）4月26日報導，這些律師要求中共賠償2000億美元，以彌補給奈及利亞人民造成的「生命損失、經濟扼殺、精神創傷、艱難困苦、社會迷失、精神折磨以及對正常日常生活的破壞」。

這段文字包含在奈及利亞首席檢察官阿辛格（Epiphany Azinge）周日（4月26日）發表的聲明中。

阿辛格本人及其律師事務所「阿辛格」都支持這一法律行動，並強調他們已經完成了針對中國政府的集體訴訟。

聲明還說，法律專家小組計劃了一個分兩個階段的行動路線。第一步是向奈及利亞聯邦高等法院起訴，第二步是說服奈及利亞聯邦共和國政府，在海牙國際法院對中國提起國家訴訟。

聲明宣布，法律專家將索賠2000億美元的損失，中國將通過其駐奈及利亞大使館接收訴訟狀。

阿辛格目前是倫敦英聯邦仲裁法庭（Commonwealth Arbitral Tribunal London）的成員，代表奈及利亞和非洲成員。

近來因廣州的奈及利亞人中爆發新冠肺炎，當地開始大規模驅逐當地的非洲僑民，很多黑人被趕出所租住的房屋，或逃往他處，或露宿街頭。

與此同時，隨著新冠肺炎全球蔓延，遠離中國大陸的奈及利亞也在劫難逃。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）提供的最新數據，截至4月27日，該國已報告了1273個病例，40人病死。該國總統布哈里的幕僚長科亞力（Abba Kyari）也因新冠肺炎於4月17日去世。

奈及利亞 新冠肺炎 非洲

延伸閱讀

黎巴嫩經濟危機又逢疫情 群眾抗議攻擊銀行

奈及利亞受疫情衝擊 律師團提告向中國求償6兆

約翰霍普金斯大學：全球新冠肺炎確診破290萬 逾20萬死

美股漲翻天！有Fed搞定就好 誰管經濟、疫情有多糟

相關新聞

「非洲兄弟」奈及利亞律師集體起訴中共 索賠2千億美元

奈及利亞一個法律從業者聯盟日前已將中國政府告上法庭，要求中共政權對新冠肺炎給奈及利亞所造成的損失負責。

妻公開嗆小三「再招惹我老公就不客氣」後…他被踢出阿里合夥人

不過，調查組認為，蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響。經阿里巴巴管理層討論決定對蔣凡作以下處分

失去「至高無上的權力」 蔣凡被除名「這處罰挺重的」

圍繞這一處罰，有人認為阿里巴巴執法嚴明，屬於「重罰」，若按經濟損失，恐怕不止千萬。從職業前途來看，蔣凡被取消合夥人身分，等同遭公司核心領導層「退群」。

大陸第4種新冠肺炎疫苗 獲批臨床試驗

新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，疫苗的研發進展亦頗受關注。大陸中國生物技術股份有限公司4月27日表示，中國生物北京生物製品研究...

澳媒刊大陸國徽加病毒造型 人民日報批：令人不齒

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球肆虐之際，澳洲《每日電訊報》一張插圖將中國大陸國徽邊緣加上新冠病毒，被指辱華。對...

瑞幸造假 中證監：願與境外監管機構合作打擊違法

大陸中國證監會就號稱「中國星巴克」的中國大陸連鎖咖啡店瑞幸咖啡(Luckin Coffee)財務造假事件回應，稱已就跨境...

滬指半日微升2點 深成指升82點

中國大陸A股股市半日收升，上證指數微升2點。

中國「維權律師」王全璋終返家！囚禁5年後的淚眼團圓

「王全璋回家了！但自由卻只是幻象...」被中國政府關押多年的維權律師王全璋，歷經將近5年的失聯和囚禁，終於在今年4月出獄，27日晚間和北京的家人團聚。王全璋是中國大規模搜查維權律師「709大抓捕」中，最後一名受審的律師，雖然他的刑滿出獄有重返自由的象徵意義，但政府當局對王全璋的監控依然存在，多年來替王全璋四處奔走爭取權益的妻子李文足，也直指王出獄後還是被當局以「防疫」為由強制隔離和嚴密監控，如今回到北京團圓，卻依舊在北京的眼皮底下生活。

國台辦：獨派推「制憲公投」把台灣推向極危險深淵

針對有台灣民間組織推動「制憲」公投，並已完成第一階段連署，中共國台辦發言人朱鳳蓮今天上午表示，這將嚴重威脅台海和平，只會...

疫情趨緩 港府下周起逐步恢復政府服務

香港特首林鄭月娥今天表示，政府經研究後決定，下周一後分階段恢復政府服務。

荷蘭駐台機構更名 陸駐荷使館提嚴正交涉

針對荷蘭駐台代表機構「荷蘭貿易暨投資辦事處」更名為「荷蘭在台辦事處」，中國大陸駐荷蘭大使館28日回應稱，中國大陸駐荷蘭大...

最後兩名患者治癒出院 北京小湯山醫院「清零」

今天上午，北京小湯山定點醫院最後兩名新冠肺炎治癒患者出院，病區將開展終末端消毒，包括房間物表消毒、紫外線消毒、外環境消毒...

熱門新聞

國台辦：不在大陸居住的台灣居民不屬於人口普查範圍

緋聞風暴 蔣凡接班阿里夢碎

「非洲兄弟」奈及利亞律師集體起訴中共 索賠2千億美元

封城3個月胖15公斤 湖北女緊急治療

中國續打壓新冠言論 北京三志願者遭捕

中國大陸反駁歐盟報告指控散播假消息 自稱也是受害者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。