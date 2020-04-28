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大陸第4種新冠肺炎疫苗獲批臨床試驗

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
新冠疫苗研發進度受矚目。圖為4月10日，工作人員在中國生物集團新冠疫苗生產基地展示新型病毒滅活疫苗樣品。（新華社）
新冠疫苗研發進度受矚目。圖為4月10日，工作人員在中國生物集團新冠疫苗生產基地展示新型病毒滅活疫苗樣品。（新華社）

新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，疫苗的研發進展亦頗受關注。大陸中國生物技術股份有限公司4月27日表示，中國生物北京生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗獲得中國國家藥監局臨床試驗批件，臨床試驗於4月28日在河南正式啟動。至此，中國已有四個新冠疫苗進入臨床試驗階段。

據香港01，值得關注的是，世界衛生組織（WHO）4月12日表示，目前全世界有70種新冠病毒疫苗正在研發中，其中三種已經進行了臨床試驗。

世衛公布的文件顯示，三種已進行人體測試的疫苗中，進度最領先的是由康希諾生物股份公司和北京的軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發的，該疫苗的實驗已經進入第二階段。另外兩種分別由美國製藥公司莫德納（Moderna Inc.）和伊諾維（Inovio Pharmaceuticals Inc.）開發。

中國工程院院士鍾南山曾表示，現在中國五種疫苗同時研發，目前進行較快的是腺病毒載體疫苗和全滅活疫苗。

鍾南山說，真正要解決新冠肺炎疫情絕不能靠自然免疫，人群裏面60%以上感染以後逐漸產生免疫力，不能靠這種自然的方法，因為付出的代價太大，死亡的病人太多，要靠疫苗。

據悉，疫苗臨床研究分為三個階段，其中一期主要評價安全性，二期主要評估疫苗的安全性，探索接種免疫程序，三期則主要評估疫苗的安全性和有效性。疫苗研發人士曾表示，二期臨床試驗很關鍵，能看到注射疫苗後能否產生抗體，根據抗體情況大概判斷有效性。

對於疫苗研發的時間表，中國疾控中心主任高福4月20日透露，如果按照正常的流程走，可能要到2020年年底、2021年年初才能出來。但如果疫情走勢比較厲害，可能會在應急的情況下先給一部分人使用，比如醫務人員。對此，他特別強調，這一定是應急情況下使用，而不是給普通健康人用的。

疫苗 新冠肺炎 疫情

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