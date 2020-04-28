滬指半日微升2點 深成指升82點

「王全璋回家了！但自由卻只是幻象...」被中國政府關押多年的維權律師王全璋，歷經將近5年的失聯和囚禁，終於在今年4月出獄，27日晚間和北京的家人團聚。王全璋是中國大規模搜查維權律師「709大抓捕」中，最後一名受審的律師，雖然他的刑滿出獄有重返自由的象徵意義，但政府當局對王全璋的監控依然存在，多年來替王全璋四處奔走爭取權益的妻子李文足，也直指王出獄後還是被當局以「防疫」為由強制隔離和嚴密監控，如今回到北京團圓，卻依舊在北京的眼皮底下生活。

2020-04-28 11:50