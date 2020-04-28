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滬指半日微升2點 深成指升82點

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
上證指數上半日微升2點。(路透社資料照片)
上證指數上半日微升2點。(路透社資料照片)

中國大陸A股股市半日收升，上證指數微升2點。

香港信報財經網，上證指數高開4點後，早段倒跌，最多下跌2%，低見2758點，其後回穩，半日收報2818點，升2點或0.11%，成交1801.93億元(人民幣‧下同)。

深成指收報10534點，升82點或0.79%，高見10535點，升82點或0.79%；低見10194點，挫258點或2.47%，成交2741.27億元。

滬深300指數收報3855點，升32點或0.84%；創業板指數收報2044點，漲26點或1.29%。

各板塊普遍受到壓力，半新股挫逾3%；石油股跌逾2%；煤炭、有色金屬、化工、電力股跌逾1%；鋼鐵股偏軟；金融股則升逾1%；水泥、房地產股靠穩。

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