國台辦：獨派推「制憲公投」把台灣推向極危險深淵

針對有台灣民間組織推動「制憲」公投，並已完成第一階段連署，中共國台辦發言人朱鳳蓮今天上午表示，這將嚴重威脅台海和平，只會把台灣推向極其危險的深淵，給廣大台灣同胞帶來深重災難。

朱鳳蓮28日表示，「台獨」組織所謂「制憲公投」其目的是什麼，大家都心知肚明，「台獨」是歷史逆流，是絕路。「台獨」分裂活動嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，嚴重威脅台海和平，只會把台灣推向極其危險的深淵，給廣大台灣同胞帶來深重災難，

她強調，中國有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候，以任何形式，把任何一塊中國領土從中國分裂出去！

獨派26日出招，由總統府資政辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」將推出兩項制憲公投，包括「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」，預計30日送到中選會。

台灣制憲基金會執行長林宜正表示，這兩項公投提案已各有3000多人提案，達到第一步驟的提案門檻，30日將送中選會；中選會若完成審核，就進入連署階段；第二步驟的連署門檻需要28萬9667人；第三步驟則是明年的8月28日至少500萬人投同意票，而且同意票數多於不同意票。