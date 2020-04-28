疫情趨緩 港府下周起逐步恢復政府服務
香港特首林鄭月娥今天表示，政府經研究後決定，下周一後分階段恢復政府服務。
據香港電台報導，林鄭月娥出席行政會議前說，首階段公務員復工分為四方面，包括大部分政府僱員要正常上班，除了學校或康樂場地的僱員外；第二是公共服務，包括櫃台、註冊和查詢服務要恢復正常；第三方面是市民社會享用的公共設施，包括室外運動場地、圖書館和博物館等；第四方面是各類委員會會議可以召開，但一些群組活動除外，包括頒獎禮等。
林鄭月娥說，公務員首階段復工後，政府要採取更強化的衛生措施，包括出入政府大樓要量測體溫、有關人員需要戴口罩、要提供搓手液，部門可以採取彈性上班，安排彈性午膳時間，及多用視訊會議等。
至於第二階段，即是幾時能夠百分百開放正常服務，政府會容後處理和公布。
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