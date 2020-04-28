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荷蘭駐台機構更名 陸駐荷使館提嚴正交涉
針對荷蘭駐台代表機構「荷蘭貿易暨投資辦事處」更名為「荷蘭在台辦事處」，中國大陸駐荷蘭大使館28日回應稱，中國大陸駐荷蘭大使館對此表示嚴重關切，即與荷蘭外交部聯繫，要求荷方作出澄清，並向對方提出嚴正交涉。
據環球網報導，中國大陸駐荷蘭大使館強調，台灣問題涉及中方核心利益，堅持一個中國原則是發展中荷關係的政治基礎。中方敦促荷方切實恪守堅持一個中國原則的承諾，妥善處理涉台問題，以實際行動維護中荷關係健康穩定發展。
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