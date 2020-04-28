疫情減緩 港公務員將陸續恢復上班

鑑於疫情轉趨緩和，香港行政長官林鄭月娥今早公布，自5月4日起，本地公務員將會分兩階段恢復上班及提供正常服務。

林鄭月娥早上出席行政會議前向媒體發表談話，表示十分明白當前的一些防疫管制對社會帶來影響，但是否一下子完全放寬相關限制是很難的決定，原因是疫情有反覆。

但她說，當局決定公務員要陸續恢復正常上班並分兩階段實施，首階段自5月4日起，大部分公務員恢復正常上班，公共服務回復正常。

在此前，部分公務員居家工作，也有部分公務員隔天才上班。

但她說，由於部分公共設施仍未能完全開放，涉及這些場地的公務員暫時仍未能上班，待下階段再作公布。

新冠肺炎蔓延至香港後，港府曾先後兩次安排部分公務員居家上班。

至於限制4人聚集及規定入境者必須接受14天隔離檢疫等管制，林鄭月娥說，這些措施將於下月7日屆滿，政府有決定後會對外公布。