最後兩名患者治癒出院 北京小湯山醫院「清零」

今天上午，北京小湯山定點醫院最後兩名新冠肺炎治癒患者出院，病區將開展終末端消毒，包括房間物表消毒、紫外線消毒、外環境消毒和現場檢測等工作。至此，小湯山定點醫院新冠肺炎患者全部「清零」，將於明日關閉備用。

據環球網報導，自3月16日至4月28日，北京小湯山定點醫院總體運行44天，累計篩查2175人，日最大篩查量達394人；確診54人、疑似27人；第一批休整的912名醫務人員核酸檢測均為陰性，實現了「篩查零漏檢、醫務人員零感染」的目標。

據北京市衛健委消息，4月27日0時至24時，北京無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者，治愈出院病例11例。截至4月27日24時，累計報告境外輸入確診病例174例，累計出院129例，在院45例。

4月27日0時至24時，無新增報告本地確診病例、疑似病例和無症狀感染者。截至4月27日24時，累計報告本地確診病例419例，累計出院407例，在院3例，累計死亡9例。

北京有15個區已連續35天以上無本地報告新增確診病例，具體為平谷區自有疫情以來無報告病例、延慶區95天、門頭溝區85天、懷柔區81天、順義區79天、密雲區76天、石景山區74天、大興區74天、房山區71天、昌平區70天、西城區68天、通州區68天、丰台區55天、東城區52天、海淀區35天。朝陽區已連續12天無本地報告新增確診病例。