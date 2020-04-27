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疫情衝擊 這兩國恐淪為亞洲受創最重經濟體

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中共稱鼓吹調查病毒源頭是政治化 澳洲批「經濟脅迫」

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共稱，鼓吹調查病毒源頭就是政治化，這種政治操弄，是不得人心。美聯社資料照片
中共稱，鼓吹調查病毒源頭就是政治化，這種政治操弄，是不得人心。美聯社資料照片

美國、澳洲等部分國家要求對中國大陸早期應對疫情的情況，展開國際獨立調查。中共外交部發言人耿爽27日強調，中國是首先報告新冠肺炎疫情的國家，但並不意味中國就是病毒的源頭，中方亦多次講過，病毒源頭問題是科學問題，需要交給科學家及專業人士研究。

據星島網，耿爽在今天的外交部例行記者會上指出，「部分人鼓吹或鼓譟所謂調查，與當前國際社會攜手抗擊疫情的氛圍並不相符，藉此進行政治操弄，亦是不得人心，強調目前最重要是防止疫情再次發生，而不是去指責或歸咎他人，更加不是搞甚麼追責及索賠，因為國際上無這種先例，亦無法律依據」。

中共駐澳洲大使成競業日前接受澳洲傳媒訪問時指，雖然中國未有「完美地」應對疫情，但中國人民對澳洲的反應感到沮喪和失望，如果這種不友好的情緒再加深，可能會覺得為何要去一個如此不友善的國家旅遊，家長在送子女出國留學時亦可能會卻步，消費者也會思考為何要購買澳洲出產的紅酒和農產品。

澳洲外長佩恩表示，提出就疫情進行獨立調查是「原則性呼籲」，批評任何「經濟脅迫」都不是對這個提議的適當回應，強調調查病毒的源頭需要國際合作。

疫情 澳洲 新冠肺炎

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