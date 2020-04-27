疫情減退示威再起 港警「限聚令」驅散爆沖突

香港過去一周有三天「零確診」，港府早前頒布的防疫「限聚令」有效至5月7日，4人以上不得聚集。昨日（4月26日）有網民號召「和你唱」活動，和平示威在半小時後演變成警民沖突，外界關注港警是否濫用防疫法例限制集會。

綜合港媒報導，逾百人傍晚6點半在港島大型商場太古城中心聚集，合唱反送中歌曲《願榮光歸香港》，高呼「光復香港」、「五大訴求」等口號，有人舉牌聲援早前被捕的15名民主派人士及反對23條立法。商場保安沒有制止，商戶也如常營業。

議員助理倒地送院

至6點40分，大批軍裝警員沖進商場，警告在場人士涉違反「限聚令」。約10分鐘後，再有近百名防暴警持長槍、胡椒噴劑及盾牌等到場增援，逐層驅逐市民，期間不斷質問市民「是否超過4個人！是否違反限聚令！」，雙方互相指罵和推撞。

警方不斷擴大封鎖範圍，逐步封鎖商場出入口，人群走到商場外、太古城屋苑外的行人路，警方向屋苑方向推進。東區區議會副主席、民主黨的趙家賢到場調停，其助理遭警員拉扯倒地，頭部著地，一度無法說話、只能眨眼，要由救護車送院治理。趙家賢表示會就事件追究警方，並強烈譴責警方以防疫為名闖私人屋苑「執法」。

港警被指「自行釋法」

據《蘋果日報》報導，警方當晚在社交媒體發文稱，如抱有「共同聚集目的」都屬於群組聚集，只要多於4人，無論是否相距1.5米，也屬違例。此舉被指是警方「自行釋法」，因港府早前的說法並沒有「共同聚集目的」的前提。

律師黃國桐指，立法原意是為了防疫，並非用作處理公眾集會，質疑警方在難以用非法集結罪名限制的公眾活動上，以抗疫法例打壓。他又認為警方不應無限演繹法例條文，「難道不同市民一起去爬獅子山，大家都是共同目的，但相隔那麼遠，這樣也算犯法嗎？」

建制派：侮辱司法

立場親北京的《大公報》則報導，搞事者在疫情下「繼續攬炒，害港害民」，又引述有網上留言指，暴徒在太古城的聚集是為五一暴亂和七一游行搞事做預演。

建制派工聯會立法會議員郭偉強今日（27日）見記者時則批評，示威者以爭取自由和表達機會作為藉口，是對司法的侮辱。

「限聚令」將於5月7日屆滿，外界關注港府會否延長有關禁令，如果一再延長會否影響六四晚會和七一游行等大型公眾集會活動。

食物及衛生局長陳肇始接受《明報》訪問時表示，是否放寬「限聚令」有三大因素，包括是否連續28天沒本地個桉、醫管局和衛生署的承受能力、以及海外疫情。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則表示，近期社區傳播已受控，當局應考慮放寬禁令。

【 本文章由德國之聲授權提供】