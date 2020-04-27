快訊

持大麻被逮 藝人謝和弦今送台北看守所勒戒

疫情減退示威再起 港警「限聚令」驅散爆沖突

德國之聲 / 德國之聲

香港過去一周有三天「零確診」，港府早前頒布的防疫「限聚令」有效至5月7日，4人以上不得聚集。昨日（4月26日）有網民號召「和你唱」活動，和平示威在半小時後演變成警民沖突，外界關注港警是否濫用防疫法例限制集會。

綜合港媒報導，逾百人傍晚6點半在港島大型商場太古城中心聚集，合唱反送中歌曲《願榮光歸香港》，高呼「光復香港」、「五大訴求」等口號，有人舉牌聲援早前被捕的15名民主派人士及反對23條立法。商場保安沒有制止，商戶也如常營業。

議員助理倒地送院

至6點40分，大批軍裝警員沖進商場，警告在場人士涉違反「限聚令」。約10分鐘後，再有近百名防暴警持長槍、胡椒噴劑及盾牌等到場增援，逐層驅逐市民，期間不斷質問市民「是否超過4個人！是否違反限聚令！」，雙方互相指罵和推撞。

警方不斷擴大封鎖範圍，逐步封鎖商場出入口，人群走到商場外、太古城屋苑外的行人路，警方向屋苑方向推進。東區區議會副主席、民主黨的趙家賢到場調停，其助理遭警員拉扯倒地，頭部著地，一度無法說話、只能眨眼，要由救護車送院治理。趙家賢表示會就事件追究警方，並強烈譴責警方以防疫為名闖私人屋苑「執法」。

港警被指「自行釋法」

據《蘋果日報》報導，警方當晚在社交媒體發文稱，如抱有「共同聚集目的」都屬於群組聚集，只要多於4人，無論是否相距1.5米，也屬違例。此舉被指是警方「自行釋法」，因港府早前的說法並沒有「共同聚集目的」的前提。

律師黃國桐指，立法原意是為了防疫，並非用作處理公眾集會，質疑警方在難以用非法集結罪名限制的公眾活動上，以抗疫法例打壓。他又認為警方不應無限演繹法例條文，「難道不同市民一起去爬獅子山，大家都是共同目的，但相隔那麼遠，這樣也算犯法嗎？」

建制派：侮辱司法

立場親北京的《大公報》則報導，搞事者在疫情下「繼續攬炒，害港害民」，又引述有網上留言指，暴徒在太古城的聚集是為五一暴亂和七一游行搞事做預演。

建制派工聯會立法會議員郭偉強今日（27日）見記者時則批評，示威者以爭取自由和表達機會作為藉口，是對司法的侮辱。

「限聚令」將於5月7日屆滿，外界關注港府會否延長有關禁令，如果一再延長會否影響六四晚會和七一游行等大型公眾集會活動。

食物及衛生局長陳肇始接受《明報》訪問時表示，是否放寬「限聚令」有三大因素，包括是否連續28天沒本地個桉、醫管局和衛生署的承受能力、以及海外疫情。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則表示，近期社區傳播已受控，當局應考慮放寬禁令。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

國台辦：不在大陸居住的台灣居民不屬於人口普查範圍

針對媒體報導稱，大陸第七次人口普查將要求大陸配偶提供在台家庭相關數據。陸委會日前表示，這是侵害個人隱私權。中共國台辦發言...

疫情減退示威再起 港警「限聚令」驅散爆沖突

香港過去一周有三天「零確診」，港府早前頒布的防疫「限聚令」有效至5月7日，4人以上不得聚集。昨日（4月26日）有網民號召「和你唱」活動，和平示威在半小時後演變成警民沖突，外界關注港警是否濫用防疫法例限制集會。

人大常委會開會 譚耀宗：未討論22條「兩辦」定位

全國人大常委會昨日起一連4日在北京召開會議，港區全國人大常委譚耀宗在香港透過視像會議參與。譚耀宗表示，人大常委會會議並沒有討論《基本法》第22條關於「兩辦」的定位問題。

「華人計算機視覺鼻祖」黃煦濤逝世 享年84歲

「華人計算機視覺鼻祖」、大陸工程院外籍院士，美國國家工程院院士，美籍華裔信息學家，美國伊利諾依大學香檳分校（UIUC）B...

疫情轉向常態防控 中共「中央疫情指導組」撤離湖北

中國大陸新冠肺炎疫情趨緩，中共官方媒體今天證實，由大陸國務院副總理孫春蘭率中共中央指導組於4月27日離鄂（湖北省）返回北...

中國續打壓新冠言論 北京三志願者遭捕

雖然中國過去幾周新冠疫情持續緩和，但中國政府對相關言論的打壓卻沒有停歇。上周六 (4月25日) 傳出三名在北京的公益志願者，於4月19日同時失聯，目前已確定有兩人遭公安以指定居所監視居住的方式關押。

陸「武警法」修訂內容披露 中共軍委徹底收權

新冠肺炎疫情趨緩，大陸全國人大最新一次常委會議於4月26日至29日舉行。在首日會議上，有關武警部隊的新法草案獲得審議。

戰疫94天 中共中央疫情指導組撤離湖北

新華社報導，湖北省、武漢市疫情防控已由「應急性超常規」防控向常態化防控轉變。經中共總書記習近平和黨中央批准，中國國務院副...

疫情趨緩 輿論籲港府逐步解除防疫措施

香港的新冠肺炎疫情趨緩，有輿論呼籲政府分階段撤銷部分防疫措施，像是恢復與中國大陸和澳門的通關，以便持商務簽證入境者不必隔...

陸人大常委開會採視訊+現場 將拍板全國兩會日期

新冠肺炎疫情形勢趨緩，大陸十三屆全國人大常委會第十七次會議昨起至廿九日以現場和視訊相結合的方式舉行。會議除將決定今年大陸...

大陸全國人大常委會召開視訊會議 將確定兩會會期

新冠肺炎疫情形勢趨緩，大陸十三屆全國人大常委會第十七次會議今天（26日）起至29日以現場和視訊相結合的方式舉行。會議除將...

查獲近億個不合格口罩 大陸官籲「良心品質」

大陸醫療物資質量屢屢被外國驗出劣質品，北京當局加強打擊偽劣產品，截至4月24日的兩個多月裡，大陸已查獲問題口罩8,904...

熱門新聞

保持超精準社交距離 小學生上課頭戴「一米帽」萌翻

陸版夫妻的世界 爭權、包養、染梅毒 網友：編劇不敢寫

當當網創辦人李國慶「奪公司章」 副總：已報警處理

查獲近億個不合格口罩 大陸官籲「良心品質」

原油寶事件擴大 陸上千投資人擬提告 中行軟化

國台辦：不在大陸居住的台灣居民不屬於人口普查範圍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。