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人大常委會開會 譚耀宗：未討論22條「兩辦」定位

世界日報 / 香港新聞組／香港27日電
香港的大陸全國人大常委譚耀宗。取自文匯網
香港的大陸全國人大常委譚耀宗。取自文匯網

全國人大常委會昨日起一連4日在北京召開會議，港區全國人大常委譚耀宗在香港透過視像會議參與。譚耀宗表示，人大常委會會議並沒有討論《基本法》第22條關於「兩辦」的定位問題。

香港電台報導，譚耀宗表示，北京中央對立法會內會主席選舉的問題並非無計可施，「方法一定有」，也知道建制派議員和立法會主席都正商討如何處理相關問題。他說，中央很關心《基本法》在香港的落實情況，港澳辦和中聯辦日前發文譴責主持會議的公民黨郭榮鏗，故意阻撓議會正常運作，是合情、合理、合法。他又說，今天的人大常委會會議並沒有討論《基本法》第22條關於「兩辦」的定位問題。

至於因疫情而延後的全國人大及政協會議何時會召開，譚耀宗說，要留待人大常委會最後一日會議時表決，相信到全國兩會召開時，疫情應已大大緩和，人大和政協到北京參與兩會時的檢疫措施，將會有所改變。

香港 人大常委會 北京

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