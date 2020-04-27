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「華人計算機視覺鼻祖」黃煦濤逝世 享年84歲

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
「華人計算機視覺鼻祖」、大陸工程院外籍院士，美國國家工程院院士，美國伊利諾依大學香檳分校（UIUC）Beckman 研究院圖像實驗室主任黃煦濤（Thomas S. Huang）在美國當地時間4月25日，於印第安納州逝世，享年84歲。照片／澎湃新聞網
「華人計算機視覺鼻祖」、大陸工程院外籍院士，美國國家工程院院士，美國伊利諾依大學香檳分校（UIUC）Beckman 研究院圖像實驗室主任黃煦濤（Thomas S. Huang）在美國當地時間4月25日，於印第安納州逝世，享年84歲。照片／澎湃新聞網

「華人計算機視覺鼻祖」、大陸工程院外籍院士，美國國家工程院院士，美籍華裔信息學家，美國伊利諾依大學香檳分校（UIUC）Beckman 研究院圖像實驗室主任黃煦濤（Thomas S. Huang）在美國當地時間4月25日，於印第安納州逝世，享年84歲。

澎湃新聞報導，黃煦濤1936年出生於上海，1956年畢業於台灣大學電機系。後赴美國留學，先後於1960年、1963年獲麻省理工學院電機系碩士、博士學位。畢業後留校任教，歷任助理教授、副教授。1973年起任普渡大學電機系教授、信息處理實驗室主任。1980年起擔任伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校傑出講座教授、Beckman研究院圖像實驗室主任。

黃煦濤的研究領域主要在信息和信號處理方面，發明預測差分量化（PDQ）的兩維傳真（文檔）壓縮方法，該方法已發展為國際G3/G4FAX壓縮標準。在多維數字信號處理領域中，黃煦濤提出關於遞歸濾波器的穩定性的理論；建立了從二維圖像序列中估計三維運動的公式，為圖像處理和計算機視覺開啟新領域。此外，他的研究小組還實現基於語音識別和可視手語分析以控制顯示的原形系統。

值得一提的是，作為一名教育家，導師和研究者，除了專研自己的領域外，黃煦濤教授還非常關心大陸計算機領域的科研工作與人才培養。他也因此被外界稱為「華人計算機視覺鼻祖」。

目前大陸計算機視覺產業界耳熟能詳的名字，雲從科技創始人兼CEO周曦，依圖科技CTO的顏水成，文遠知行的韓旭和寧華中、文安智能的陶海、奇點汽車的黃浴等人都是黃煦濤的學生。

地平線創始人余凱對於黃煦濤逝世的消息感到很突然，也很難過。他在朋友圈發文稱，黃煦濤是計算機視覺領域世界級的泰斗，也極其支持華人青年學者在美國學術圈的成長。

院士 上海 麻省理工學院

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