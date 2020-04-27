疫情轉向常態防控 中共「中央疫情指導組」撤離湖北

雖然中國過去幾周新冠疫情持續緩和，但中國政府對相關言論的打壓卻沒有停歇。上周六 (4月25日) 傳出三名在北京的公益志願者，於4月19日同時失聯，目前已確定有兩人遭公安以指定居所監視居住的方式關押。

2020-04-27 14:55