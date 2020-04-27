疫情轉向常態防控 中共「中央疫情指導組」撤離湖北
中國大陸新冠肺炎疫情趨緩，中共官方媒體今天證實，由大陸國務院副總理孫春蘭率中共中央指導組於4月27日離鄂（湖北省）返回北京。
據新華社報導，湖北省、武漢市疫情防控已由應急性超常規防控向常態化防控轉變。經中共總書記習近平和黨中央批准，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭率中共中央指導組於4月27日離鄂返京。
中共中央指導組今天正式結束為期94天的湖北與武漢任務，顯示當地疫情已告一段落，經濟社會生活逐步恢復正常。
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