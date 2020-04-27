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中國續打壓新冠言論 北京三志願者遭捕

德國之聲 / 德國之聲

雖然中國過去幾周新冠疫情持續緩和，但中國政府對相關言論的打壓卻沒有停歇。上周六 (4月25日) 傳出三名在北京的公益志願者，於4月19日同時失聯，目前已確定有兩人遭公安以指定居所監視居住的方式關押。

蔡偉與陳玫同為網站端點星的志願者，該網站主要是備份新聞內容為主，來源主要是中國國內的各大主流媒體與微信跟微博上的內容。自從新冠疫情爆發後，端點星開始備份與疫情相關的內容，並發布疫情最新動態與保存與疫情相關的記憶。然而，目前並不清楚兩人與蔡偉的女朋友小唐遭警方逮補是否與他們的志願工作內容有關。

消息人士向德國之聲表示，三人是在4月19日同時與家人跟朋友失聯，而他們失聯前，都與家人朋友正常聯系。在三人失聯後，他們的家人丶朋友與工作單位便四處打聽與報警，在數日後才被通知三人被公安帶走。

目前，蔡偉與小唐的家人都已收到兩人被公安以指定居所監視居住關押的通知書。通知書內容提到，蔡偉被以「涉嫌尋釁滋事」遭執行指定居所監視居住。他的女友小唐則是以「涉嫌尋釁滋事」與「包庇罪」同樣遭執行指定居所監視居住。與蔡偉一起擔任志願者的陳玫的家屬則是至目前為止，都尚未收到公安正式的通知書。陳玫的哥哥陳純一向德國之聲表示，目前他們仍未收到任何公安的正式通知，也無法完全確定陳玫被遭捕是否與擔任端點星的志願者有直接關聯。

蔡偉與陳玫都長期參與公益活動，而兩人與小唐被公安抓捕的消息，也引起不少中國學術圈人士在網上議論。北京清華大學社會系教授郭於華在推特上發文表示，蔡偉與小唐分別是清華社會系與北大社會系的畢業生，並公開呼籲當局拿出法律證據來證明兩人為何被以尋釁滋事拘捕。

https://twitter.com/yuhuaguo/status/1254368422906880003

新冠內容搜集網站遭下架

在北京三人傳出遭公安拘捕的同一天，之前在中國國內外都受到廣大關注的疫情內容搜集計畫《2020新冠肺炎記憶》，也在周日 (4月26日) 傳出已從GitHub被下架。微博用戶烤芬芬周日上午表示，《2020新冠肺炎記憶》團隊透過電子郵件表示，該計畫並未從GitHut上被刪除，而是暫時設為私人可見。目前該團隊的成員都並無大礙，也強調與端點星的三名志願者遭拘捕無關聯。

該郵件內容寫道：「為了規避潛在規則，我們把網站設置成了私人可見，不再公開。對此我們深表遺憾，但這個措施是保護性的，目前我們所有成員都安好。如果將來局勢許可，不排除會重新公開網站。」

根據總部位於美國華盛頓的人權組織「中國人權捍衛者」(Chinese Human Rights Defender) 的統計，自新冠疫情爆發以來，中國已至少有897位中國公民，因在網上發表與新冠疫情相關的言論或是分享訊息，而遭中國警方處罰，其中也包含北京科技大學的退休教師陳兆志。

陳兆志曾在今年2月在推特上發表「武漢病毒不是中國病毒，是中共病毒」等相關內容，而他在4月17日遭北京市海淀區檢察院批准逮補。然而，原先他是被當局以「編造丶故意傳播虛假信息罪」逮補，但後來檢察院將罪名改成「尋釁滋事罪」。

「中國人權捍衛者」的中國人權顧問藍寧向德國之聲表示，他認為三名北京志願者搜集網上媒體報導與社交媒體內容的舉動，完全不構成「尋釁滋事罪」，所以中國政府此舉顯示，他們完全無法忍受任何一點言論自由。藍寧説：「中國當局顯然很擔心被外界質疑他們所公布的疫情資訊的真實性，以及他們處理疫情的方式，所以他們才要打壓人民的言論自由。」

此外，藍寧也質疑，中國政府此舉是否已違反了中國國內的刑事訴訟法。他告訴德國之聲：「根據中國刑事訴訟法規定，只有被以危害國家安全與從事恐怖活動罪名起訴的中國人，才能被當局以指定居所監視居住的方式關押。然而，目前這三名志願者是被當局以尋釁滋事的罪名關押，所以並不符合中國刑事訴訟法的相關規定。」

藍寧認為，這波新的逮補很可能會在中國公民社會中，制造寒蟬效應，讓其他也在搜集網上疫情相關資訊的公民，不敢繼續執行計畫。

本文章由德國之聲授權提供】

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