疫情趨緩 輿論籲港府逐步解除防疫措施

香港的新冠肺炎疫情趨緩，有輿論呼籲政府分階段撤銷部分防疫措施，像是恢復與中國大陸和澳門的通關，以便持商務簽證入境者不必隔離檢疫14天。

星島日報今天發表社論指出，近期香港有3天零確診，陰霾中漸露曙光，如情況持續好轉，政府應積極考慮分階段放寬限制措施，包括在適當時候局部開放入境，使民生逐步回復正常。

社論指出，政府在防疫上除了要客觀計算風險外，還要考慮各行各業的具體處境，以及繼續設限對整體經濟的衝擊。

最新數字顯示，今年本地首季失業率已惡化至4.2%，創下9年新高，但這還不是最惡劣的情況，預計許多中小企業第2季會結束營業，屆時失業率還會飆升。

社論表示，最有效的方法是逐步撤除對經濟活動的限制，讓中小企業恢復生機。

社論表示，昨天大陸新增確診病例只有11例，而武漢在醫院的肺炎患者全部清零，整體疫情明顯趨緩，港府應積極考慮有限度容許某些大陸居民入境時不受限，例如讓持商務簽證者來港。

此外，澳門已連續多天沒有新增確診個案，疫情已受控，港府應與澳門政府磋商，在適當時間恢復通關，這對兩地經濟復甦都有積極意義。

星島日報在另一則報導中透露，港府本週將會檢討是否繼續延長「限聚令」和「強制檢疫令」。

報導引述行政會議成員林健鋒說，香港和大陸目前都只有零星確診個案，認為除了考慮放寬香港內部的「限聚令」外，也應考慮逐步放寬往來大陸的強制檢疫安排，容許商務工作人士無須進行14天檢疫，但出入境前必須進行病毒檢測。

但政府防疫顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，應要視乎大陸在「五一」黃金週及武漢市解封後的疫情變化，再考慮是否逐步放寬大陸民眾來港的措施。

香港至今累計有1037例確診病例，過去一週確診維持個位數，而且有3天零確診。

當前港府仍禁止4人以上聚會，同時所有入境者都要接受隔離檢疫14天，相關措施下月7日屆滿。