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大陸全國人大常委會召開視訊會議　將確定兩會會期

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共全國人大委員會委員長栗戰書召開中共十三屆全國人大常委會第十七次會議，用視訊方式進行。（新華社）
中共全國人大委員會委員長栗戰書召開中共十三屆全國人大常委會第十七次會議，用視訊方式進行。（新華社）

新冠肺炎疫情形勢趨緩，大陸十三屆全國人大常委會第十七次會議今天（26日）起至29日以現場和視訊相結合的方式舉行。會議除將決定大陸全國人大會議的開會日期，並將審議「生物安全法」等多條草案。港媒日前曾報導，大陸今年全國兩會將在5月21日召開，30日結束。

據新華社報導，大陸十三屆全國人大常委會第十七次會議26日下午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，全國人大常委會委員長栗戰書主持。

會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員叢斌作的關於「生物安全法草案」修改情況的匯報。草案二審稿明確生物安全是國家安全的重要組成部分，規定建立健全大陸國家生物安全領導體制；對草案結構進行適當調整，突出生物安全風險防控；就完善監測、預警、報告、溯源等制度，進一步加強人類遺傳資源與生物資源管理，提高應對生物安全風險的能力等作出規定。

報導稱，會議還審議了大陸全國人大常委會委員長會議關於提請審議全國人大常委會關於十三屆全國人大三次會議召開時間的決定草案的議案。據悉，大陸全國人大會議的會期確定後，全國政協亦會跟隨公布會期。

因新冠肺炎疫情蔓延，為了確保聚精會神做好疫情防控工作，大陸推遲原定於3月初召開的十三屆全國人大三次會議和全國政協十三屆三次會議（兩會）。

此前有香港星島日報透露，大陸官方希望在上半年召開兩會，傳達走出疫情陰霾，加快復工復產的正面信息。大陸全國人大會議可能在23日開幕，30日左右閉幕，會期總共不超過10天。

中共即將宣布今年兩會日期。港媒日前透露今年兩會將在五月廿一日到卅日舉行。圖為去年中共全國人大會。（新華社資料照）
中共即將宣布今年兩會日期。港媒日前透露今年兩會將在五月廿一日到卅日舉行。圖為去年中共全國人大會。（新華社資料照）

全國人大 人大常委會 疫情

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