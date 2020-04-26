「蠟燭」揭金正恩出事？陸前外長李肇星姪女：只說事實

北韓領導人金正恩近日傳出病危，日媒更指金正恩已成為植物人，與此同時，大陸網友發現，大陸前外交部長李肇星的姪女、香港衛視綜合台副台長秦楓，24日晚間在個人微博貼文發圖「兩根蠟燭」，疑暗示、透露金正恩出事。但該文之後被人刪除，秦楓則強調「我只說事實」，又引發大陸網上更多關注和討論。

秦楓作為媒體高層，加上她「紅二代」的身分背景，不少網友都認為她的暗示可能不是空穴來風。

秦楓的「兩根蠟燭」貼文被刪除後，她又發了一篇文說：「各位親，我真不自己刪微博，可能你們評論太嗨了，上面顧全大局吧哈哈哈哈，祝大家週末愉快。」

她接著在文章下方留言，「有些人願意等著官宣（官方宣布）真請自便，我只說事實。當年金日成去世晚了三十四小時，金正日晚了五十一小時，看看這次晚多少個小時官宣？對了，李文亮醫生那晚對著屍體搶救很久...我從來不發假消息」。

秦楓還說：「他（金正恩）在不在的中朝友誼也萬古長青啊。消息來源渠道不一樣，分析水平也不一樣，同行就別較勁了跟我」。

秦楓出身外交世家，家族中有多位外交官，姑丈李肇星曾任大陸外長，言論以鷹派和大炮著稱。秦楓曾供職於鳳凰衛視，2012年2月出任香港衛視新聞採訪總監。