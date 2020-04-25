沈富雄：蔡有四大牽制　就職談話不需太期待

儘管大陸對蔡英文已不抱期待，但不少人仍她的520就職演說仍有寄望，前立委沈富雄分析，蔡英文有四大牽制，分別是美國總統川普、台灣獨派、支持他的網軍以及印太聯盟，這些牽制會把蔡綁住，所以對於蔡英文520談話不需要有太大期待，要期待蔡對大陸改變基調，挽回這段期間兩岸關係的惡化，可能性很低。

香港中評社報導，沈富雄分析，蔡英文受到多方面的牽制，第一是美國總統川普的牽制，蔡不能比川普對待中國大陸更好或是更友善；第二是台灣獨派，現在是以準副總統賴清德為代表，雖然他不認為賴這麼獨，加上台灣基進陳柏惟也是代表一群天然獨，雖然現在老獨派選擇不講話，但是不能去惹他們。

第三是支持蔡英文的網軍，這些網軍現在很勇，也不能講跟網軍背道而馳的話；第四是蔡政府非常希望的印太聯盟等，這些牽制都讓蔡不會違背，也把蔡綁住。

沈富雄指出，蔡英文今年520就職演講稿，只要派一個低階文膽來寫就可以，不會很精采。精采的文章必須要在非常艱困、生死存亡之際才會有，那時候也不是低階文膽可寫出來，所以對於蔡英文520談話不需要有太大期待，要期待蔡對大陸改變基調，挽回這段期間兩岸關係的惡化，可能性很低。

沈富雄提到，今年底川普會不會連任，雖然也是兩岸關係變數之一，但是美國不管民主黨、共和黨無人不反中，要期待蔡英文這任展開格局，能要偉大突破，要有偉大成就，那就犯了很多人的禁忌，蔡就選擇不會做。

至於蔡英文連任的兩岸論述，是否更激化去討好網軍，沈富雄認為，只要不觸怒網軍即可，而不管是誰當總統，都會講中華民國憲法以及兩岸人民關係條例，這兩個東西是基本牌，兩岸關係上要修理蔡，也沒有空間，因為這兩個東西就是維持現狀，雖大陸有時候會批評，但是也這兩個基本盤大致無礙。

至於蔡英文新任期兩岸是否有可能緩和可，沈富雄指出，要緩和也很難，蔡英文談話要讓大陸認為是緩和，就會觸怒蔡的基本支持者，蔡的空間很窄小，若中共能支持，那蔡旁邊的支持者就不能接受，蔡就是走在鋼索，聽起來很險惡，但蔡英文現在空間很寬廣，此刻蔡並沒有事情，希望蔡能開出另一個格局。