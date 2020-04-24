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越南駭客入侵陸政府系統找疫情資訊 陸：應譴責
路透報導，美國一家名為火眼的資安公司在22日表示，一之為越南官方支持的駭客組織APT32，試圖要駭入中國應急管理部門與武漢市政府工作人員的個人與辦公電郵帳戶。對此，大陸外交部發言人耿爽今日表示，網路攻擊是各國面臨的共同威脅，在新冠肺炎疫情蔓延之下，針對抗疫機構的網路攻擊，無疑應當受到全世界人民的同聲譴責。
路透社報指出，APT32的活動證明許多獲國家支持的駭客企圖破壞政府、企業與衛生機構，以找尋新冠肺炎訊息，應對全球流行病。火眼公司旗下Mandiant威脅情報部門分析資深經理Ben Read指出，越南支持的APT32作出的網路攻擊，說明了防疫工作上，情報工作也是重要的一環。
耿爽今日對此議題表示，陸方一向主張網路攻擊是各國面臨的共同威脅。在當前新冠肺炎疫情蔓延全球的背景下，針對抗疫機構的網路攻擊，無疑應當受到全世界人民的同聲譴責，這也再次證明各國加強合作，共同維護網路安全的重要性和緊迫性。
耿爽說，陸方作為網路攻擊的主要受害者，願同各方加強對話合作，共同應對網路安全威脅，維護網路空間和平穩定，打造網路空間命運共同體。
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