陸媒刊文指「中華民國台灣」推動漸進台獨

大陸海峽兩岸關係研究中心助理研究員徐家勇今日在陸媒環球網上撰文，指出「中華民國台灣」是兩國論與台獨的變種，是推動漸進台獨的一種方式。

陸媒環球往今日刊登「務必認清中華民國台灣的台獨底色」文章，撰文者國台辦旗下智庫海峽兩岸關係研究中心的研究員。該文稱，中華民國台灣的底色是兩國論和台獨，基礎是異化的「中華民國」和塑造的「台灣主權」意涵，本身是一個不倫不類的拼湊概念。

該文說，民進黨政府創造出中華民國台灣是自以為一般民眾難以區分兩者差別，模糊藍綠的國家認同差異，凝聚內部對台灣定位的最大公約數，以期合力維護台灣主權、對抗大陸，鞏固政權、推動台獨。

該文說，其如意算盤是，通過中華民國台灣，糅合台獨、兩個中國、一中一台、維持現狀等主張，企圖消弭中華民國派和台灣派間的紛爭與分裂，最大程度上聚合與大陸抗衡的政治能量。

該文判斷，未來民進黨一旦認為時機成熟，仍將著力塑造台灣的主權國家概念。中華民國台灣論可能只是作為推動台獨的階段性工具。

該文並說，中華民國台灣論進一步被台灣社會所接受，從而強化對台灣主權地位的共識，擠壓主張一中和統一的空間，民進黨和綠營可以更加肆無忌憚推動各種形式的台獨。