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香港舉行中學文憑試 防疫措施嚴格
香港今日中學文憑試（相當於台灣高中考大學）登場，這是新冠肺炎疫情以來，香港首次舉行的統一考試。港府要求考生須全程戴口罩應試，且考場每張桌椅距離需距1.8公尺。
因新冠肺炎疫情影響，本於2月中舉行的中學文憑試一再延期。香港政府此前宣布將於今日舉行考試，大部分的科目將於27日結束，另有少數科目比如音樂預定下月舉行，考試成績全部於7月放榜。
為保障考生與醫務人員健康，香港考評局根據衛生防護中心的建議，在考試期間採取多項預防感染及應變安排措施，包含考生進入考場前必須戴上口罩，接受體溫測量、簽署考生健康申報表，以及用酒精搓手液清潔雙手和進行鞋底消毒等。進入考場後和考試期間，考生必須全程戴口罩，不允許摘下口罩，否則將被視作違規。
考場內考生座位之間的距離不得少於1公尺，並儘量達到1.8公尺的距離。另外，考試休息期間及使用洗手間的使用也有相應安排，確保考生能保持社交距離。
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