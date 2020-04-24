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香港舉行中學文憑試 防疫措施嚴格

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港今日中學文憑試登場。圖／取自央視新聞截圖
香港今日中學文憑試登場。圖／取自央視新聞截圖

香港今日中學文憑試（相當於台灣高中考大學）登場，這是新冠肺炎疫情以來，香港首次舉行的統一考試。港府要求考生須全程戴口罩應試，且考場每張桌椅距離需距1.8公尺。

因新冠肺炎疫情影響，本於2月中舉行的中學文憑試一再延期。香港政府此前宣布將於今日舉行考試，大部分的科目將於27日結束，另有少數科目比如音樂預定下月舉行，考試成績全部於7月放榜。

為保障考生與醫務人員健康，香港考評局根據衛生防護中心的建議，在考試期間採取多項預防感染及應變安排措施，包含考生進入考場前必須戴上口罩，接受體溫測量、簽署考生健康申報表，以及用酒精搓手液清潔雙手和進行鞋底消毒等。進入考場後和考試期間，考生必須全程戴口罩，不允許摘下口罩，否則將被視作違規。

考場內考生座位之間的距離不得少於1公尺，並儘量達到1.8公尺的距離。另外，考試休息期間及使用洗手間的使用也有相應安排，確保考生能保持社交距離。

口罩 香港 新冠肺炎

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