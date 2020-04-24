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港前特首組香港再出發大聯盟 雲集千名政商
香港去年爆發反送中運動，由大陸全國政協副主席、前香港特首董建華與梁振英牽頭成立的香港再出發大聯盟籌備工作已近尾聲，該聯盟的宗旨為「堅持一國兩制，共建穩定繁榮香港」。大聯盟將由全國人大常委譚耀宗任秘書長，香港政商雲集一千多人。
據港媒綜合報導，大聯盟雲集香港政商界人士，包含長和系創辦人李嘉誠、政協常委唐英年等均是共同發起人，香港再出發大聯盟網站一度提早曝光，但是網站在昨日中午後暫時關閉，顯示網站建設中。
據星島日報報導，香港再出發大聯盟的籌備工作接近尾聲，原擬在本月27日宣告成立，但受限聚令影響可能延期。
香港01認為，在香港1997年主權移交後，香港不乏這類雲集建制派政商名人的大堆頭組織。但是這類組織被外界認為官方背景太濃厚，無法深入影響民間。
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