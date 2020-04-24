勾結反華勢力插手香港事務 大陸起訴貝里斯籍男子

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續逾四個月，死亡陰霾擴散全球，再沒有一個地方是安全區。與中國大陸僅一關之隔的香港，雖然名義上自治自主，其實早已沒有獨立行政權，無法像鄰近的台灣、朝鮮等主動「封關」抗疫。災情蔓延時，香港首當其衝受到波及。

2020-04-24 11:14