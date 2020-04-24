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勾結反華勢力插手香港事務 大陸起訴貝里斯籍男子
大陸廣州市國家安全局去年11月逮捕一名貝里斯籍男子李亨利，稱其長期向在美敵對組織骨幹提供經費，支持「反中亂港」活動，配合外部勢力插手香港事務。據陸媒報導，該案在昨日已結束偵查，並將依法移送廣州市人民檢察院審查起訴。
據陸媒羊城晚報報導，大陸國家安全機關偵查證實，犯罪嫌疑人李亨利（Lee Henley HuXiang）長期向在美敵對分子提供大量資金，勾結境外反華勢力插手香港事務，資助實施危害我國家安全的犯罪活動。
23日，廣州市國家安全局偵查終結李亨利資助危害國家安全犯罪活動案，依法移送廣州市人民檢察院審查起訴。
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