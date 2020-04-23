習近平不戴口罩視察西安 要求有序恢復生活秩序

中共國家主席習近平周一至周四視察陝西，就統籌推進疫情防控和經濟社會發展、脫貧攻堅進行調研，在視察過程中頻頻與民眾互動，並且不戴口罩前往西安大唐不夜城步行街，呼籲民眾有序恢復正常生活秩序。

據星島網，這是新冠肺炎爆發之後，習近平繼武漢、浙江之後，再次赴地方視察。根據新華社照片所見，習沒戴口罩，昨天到大唐不夜城步行街考察，沿途遊客看見他，歡呼「主席好」。

習近平笑容滿面，頻頻揮手致意，其後走進老字號西安飯莊，同店員和就餐顧客交談，強調要在科學防控疫情前提下，有序推動各類商場、市場復商復市，努力恢復正常生活秩序。

習近平此行，先後在陝西商洛、安康、西安等地，深入自然保護區、貧困山區、社區、學校、企業等考察調研。他強調，要扎實做好「六穩」與「六保」：穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作，與全面落實保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉任務。