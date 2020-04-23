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張經義案後續 陸委會：擬修公告的陸方黨政軍組織例示

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影

陸委會要依兩岸關係條例第33條第二項查處在上海東方衛視任職的國人張經義，外界認為該法定義不清。陸委會發言人邱垂正今日表示，政府擬對兩岸條例第33條第二項公告的陸方黨政軍組織進行修正，等彙整完會做法規的預告。

兩岸關係第33條第二項規定，「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，禁止擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員」。陸委會今日表示，政府擬對其中的「例示」進行修正，包含股權比例要占百分之機屬於黨政軍機構的直屬企業單位，均是修訂的方向。

「例示」屬於法規命令，行政部門將在眾開講平台進行60天的預告，蒐集各界意見後，之後再啟動修法。修法後需經行政院院會通過，再經由立法院進行備查。

邱垂正在今日的例行記者會上表示，該條文從2003年修訂到現在未變動，該法立法目的是維護國家安全與社會安定，政府處理相關案件歷年來都是按照法律構成要件，檢視公告禁止黨政軍禁止的範圍，以及他從事職務工作而定。

邱垂正指出，張經義一案會依行政程序法進行調查，審慎蒐集相關事證以及他職務的內容，「我們也要給予當事人陳述意見的機會，在做成決定」。

邱垂正指出，台灣是民主法治的社會，若不涉及違法，政府一定會尊重人民工作的選擇，但是中國大陸持續對台灣零和思維的打壓，各種威逼利誘行徑層出不窮，迄今不放棄武力犯談。台灣是我們安生立命的家園，政府有義務提醒國人赴陸就業仍應該遵守兩岸關係條例相關規定，避免擔任可能危害國家安全與國家利益職務，以維護台灣整體利益。

邱垂正接著強調，台商台幹台師台灣藝人，正常經商與表演活動，不涉及擔任黨政軍相關職務，與為其組織成員，沒有違反兩岸條例的問題。

會上有媒體提問曾擔任首鋼集團創業公社台港澳事業部總經理鄭博宇與環球時報台北特約記者是否會進行查處？邱垂正指出，「任何個案一經檢舉，我們會進行必要的查處，個案都在查處當中」。

記者進一步詢問，台灣民眾是否能在國企的子企業就職，邱垂正強調，政府會對當事人任職的機構與職務內容加以審視，會在國家安全與國人的工作權找出平衡點。

邱垂正 陸委會

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