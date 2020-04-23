陸CDC首席專家：對三類人進行新冠病毒普篩很有必要

中共中央決定大規模開展核酸和抗體檢測，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，擴大檢測、早期發現病人很有必要，尤其是針對來自境外、高風險區以及有密切接觸史者。上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏則指出，在全國大部分地方沒有出現病例的情況下，沒有必要全民篩查。

大陸國務院總理李克強22日主持召開的「中共中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議」指出，當前中國個別地方聚集性疫情又有發生，個別地方出現醫院交叉感染。會議因此要求，「做好常態化防控，要提升檢測能力，大規模開展核酸和抗體檢測」。

央視新聞報導，李克強稱，這有利於精準防控、維護群眾健康、推動全面復工復產。會議提出，要提升檢測技術，抓緊擴大更簡便、高效、準確的檢測設備生產和商業化應用，努力做到「應檢盡檢、願檢盡檢」。

吳尊友23日晚間接受央視主播白岩松連線訪問時，針對核酸檢測是否要覆蓋到每個人，吳尊友說，「擴大檢測，早期發現病人，是很有必要的。」

吳尊友指出，採取核酸檢測主要是為了早期發現感染者。雖然沒有必要每個人都做，但對於來自境外、高風險區，以及有密切接觸史的人，則需要做。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也認為，大陸目前沒有必要全民篩查。他也提醒，核酸檢測結果僅能代表當前沒有被感染，不代表未來不會感染。此外，核酸檢測一定會存在假陰性的風險。

張文宏表示，就技術本身而言，單次檢測會存在30%的假陰性率，而檢測兩次此一數值則會降至10%。但要把所有感染者都篩檢出來，是不可能的。

他強調，無論是抗體或者核酸篩檢，都是在病毒大流行的時候進行的。也就是說，在發病率比較高的時候，這種篩查才有價值。

面對中共中央決定大規模開展核酸檢測，大陸工信部新聞發言人黃利斌表示，中國現有25家的29種新型冠狀病毒檢測試劑試盒獲批上市，目前企業日產能合計達500萬人份。從目前的情況看，生產基本正常，庫存也比較充足。