大陸補充糧儲 擬向美購買逾3,000萬噸農產品

去年香港反送中抗爭時，發生在上水的「飛磚致死」事件，在今天4月22日港警正式以謀殺罪名，起訴了2名抗爭者，也是目前被捕示威者中最重的罪名。去年11月13日，上水爆發了示威者與反對民眾的肢體衝突，在現場雙方磚塊互擲的混亂中，一名70歲清潔工不幸被砸中頭部昏迷，隔天重傷不治。致死案引發多方立場的爭執激辯；啟人疑竇的是，被問到起訴證據和調查內容，港警卻只表示「已進入司法程序，拒絕透露案情」。

2020-04-23 08:30