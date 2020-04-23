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直播／敦睦艦染疫官兵再添1例 國防部說明敦睦艦隊行程

大陸補充糧儲 擬向美購買逾3,000萬噸農產品

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸準備購買超過3,000萬噸農產品補充國家儲備，以防範新冠疫情造成供應鏈中斷。圖／紐約時報
大陸準備購買超過3,000萬噸農產品補充國家儲備，以防範新冠疫情造成供應鏈中斷。圖／紐約時報

路透引述消息指出，大陸準備購買超過3,000萬噸農產品補充國家儲備，以防範新冠疫情造成供應鏈中斷，並履行購買更多美國農產品的承諾。

報導指出，其中兩位獲悉政府計劃的消息人士稱，大陸打算購買大約1,000萬噸大豆、2,000萬噸玉米、100萬噸棉花，用於充實國家儲備。

消息說，其中大部分將是進口農產品，主要來自美國，大陸正在著手兌現1月份簽署第一階段貿易協議時作出的承諾。「（北京傳出的）主要信息是要保障人民生活。現在正是增加儲備的大好時機，特別是商品價格相當低」一位消息人士說。

北京 疫情

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