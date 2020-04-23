中國第二艘075型兩棲攻擊艦下水 全年都可部署

中國第二艘國產075型兩棲攻擊艦22日下水。至此，中國國首批建造的兩艘075型兩棲攻擊艦全部下水。中國媒體稱，該艦未來服役後，將提升解放軍東部戰區和南部戰區兩棲立體投送能力和艦隊直升機運作能力，也象徵中國將擁有「一年12個月隨時部署兩棲攻擊艦」的能力。

據澎湃新聞與觀察者網報導，075型兩棲攻擊艦一號艦去年9月26日下水，二號艦則於去年10月現身上海中華造船廠船台，下水日期距離首艦僅239天，代表兩艘軍艦均能在2022年前服役。

075型兩棲攻擊艦為中國自主研發製造，正常排水量為3萬噸級的大型平甲板兩棲攻擊艦，可搭載超過20架直升機，同時設有塢艙，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船。

該艦定位為相當於法國西北風級兩棲突擊艦，服役後可望大幅度提高解放軍立體登陸、兩棲攻擊和多樣化任務能力，彌補共軍水面艦艇分隊直升機運作能力不足的缺點。

075艦在自身防禦方面採用中國國產「紅旗-10」近程防空導彈系統和「萬發炮」近程防空系統，同時採用中國新型國產快速反應雷達。

兩棲攻擊艦為排水量較正規航空母艦略小的大型戰鬥艦艇，一般搭載大量直升機輔助水面艦艇編隊作戰或執行登陸作戰，也能搭載垂直起降固定翼戰鬥機及反潛直升機等。

觀察者網指出，兩棲攻擊艦是海上作戰能力的重要組成部分，不僅能將己方人員和裝備運送到敵方所占之陸地，還可提供艦載航空力量起降，在海軍的地位僅次於航空母艦。

日本、義大利、澳洲等國將兩棲攻擊艦稱為「準航母」，並將其視同航母一樣的「艦隊核心」用於海外軍事力量投送和軍事存在。

報導指出，在二號艦服役後，中國南部戰區和東部戰區海軍將同時擁有立體登陸能力和較強直升機運作能力。同時，由於兩棲攻擊艦部署規律與航空母艦類似，每年僅一半時間用於部署訓練狀態，在二號艦服役後，解放軍就具備「一年12個月都有兩棲攻擊艦執勤」的能力。