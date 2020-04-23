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李澤華失蹤二月後「現身」 六分鐘視頻疑點重重

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(德國之聲中文網) 中國公民記者李澤華在消失近兩個月後，周三 (4月22日) 晚間突然現身於一段上傳到Youtube的視頻中。在這段六分鐘的視頻中，李澤華身著黑色上衣，背著白牆，自述2月26日在武漢消失的事件原委。

李澤華表示，他在2月26日傍晚遭一輛不明轎車一路追趕，車內的人也不斷向他大喊「停車」。他在不清楚車內人士身份的情況下，決定加速向前行駛，企圖擺脫該白色休旅車的追趕。他說：「他們一路追我，我就一直往前開，沿著二環高架橋底下的路，一直往南上了三環線。上高架大約十分鐘後，他們就再也沒能追上我。」

李澤華繼續往東行駛30公裡，返回當時在武漢的住處。返抵住處後，李澤華開始用筆記型電腦進行直播。不久後，幾名公安與穿著防護衣的人員現身在他家對面一戶門外，他説公安似乎是在詢問該處有無出現發熱症狀的病人。

他說：「我當時判斷，如果門外是剛剛追我的人，那他們或許還不能確定我是否已回到住處，或無法確定我具體是在哪一戶。於是我趕緊熄了燈，安靜地坐在電腦前。」

李澤華表示，門外的公安開始按順序一家一家的敲門，直到敲到他的住處。他說：「他們敲了一會兒之後，便不再敲了。門外便沒了動靜，我也就坐在電腦前一動不動。」然而，三小時後，他的兩位武漢朋友陪同公安之下，再次上門找李澤華。他們向李澤華強調，只要他開門就會沒事。

開門後，門外人士表明自己是公安，當時李澤華的相機仍在錄像，視頻畫面也帶到數名身著公安制服的男子進到屋內，試圖與他交談。他收拾東西，搭乘警車抵達武漢青山區的派出所。辦理完基本程序後，李澤華被告知他被公安以「涉嫌擾亂公共秩序」的罪名傳喚。

他在視頻中表示：「24之內，我坐在那張鐵凳子上，和很多位來詢問我的警官交流了多次。直到2月27日晚間十一點多，所長語重心長的告訴我，決定對我不做處理。」不過派出所所長也表示，由於李澤華到過武漢當地的疫情敏感地區，所以「為了他與其他人的健康利益著想」，但武漢市青山區當地的衛健委仍會對他進行定點隔離醫學觀察。

在派出所所長親自送他至隔離點後，所長要求李澤華的朋友「暫時保管」他所有的電子產品。他便就此展開14天的隔離。李澤華說：「隔離期間，一日有三餐，安全有守衛，每天都能看新聞聯播。」隔離結束當日，武漢市的衛健委會派七人將李澤華從隔離酒店接走，並把他送回老家進行第二次的隔離。

他說：「整個過程中，警察文明執法，保證了我的休息時間與飲食。他們對我也很關心。隔離結束後，我一直在陪家人，目前正在籌劃今年的發展。」李澤華最後除了感謝所有關注他的人，也許下願望，希望「天佑華夏，願世界人民團結」。最後，他以「人心惟危，道心惟微；惟精惟一，允執厥中」這16個字作為視頻的結尾。

疑點重重的現身

然而，李澤華這次的現身，與過往分享視頻的習慣有所不同。消失前，他主要透過Youtube及推特分享他的視頻。然而，李澤華昨日卻是先把視頻上傳至微博，後來才將視頻發至Youtube與推特。然而，今天上午，李澤華的視頻已從微博被移除，但微博上仍有些許與他的視頻相關的討論。

微博用戶「喪氣少女夏夏」表示，她無法理解李澤華的微博視頻為何會消失。另一名用戶則是針對視頻內容提出了八大疑點，其中包含為何隔離要沒收李澤華所有的電子設備，以及如果他已經返回老家一段時間，為何等這麼久才錄制視頻現身說法。

除了李澤華外，二月在武漢憑空消失的人物還包含了律師陳秋實與武漢公民方斌，而兩人也都是在運用視頻紀錄武漢當地封城後的情形之後從公眾視野消失。目前，兩人仍音訊全無。

本文章由德國之聲授權提供】

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