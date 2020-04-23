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香港增4外遊確診 連續2天出現「復陽」者

世界日報 / 香港新聞組╱香港23日電
香港新增4宗外遊確診，2康復者復陽，疑屬隱形患者。 中國新聞社
香港新增4宗外遊確診，2康復者復陽，疑屬隱形患者。 中國新聞社

香港近日疫情趨穩定，昨日新增的4宗確診全屬境外輸入個案，不過令人擔憂的是，連續2天出現「復陽」個案，不排除可能是已康復的「隱形患者」。另外，港府日前徵用九龍城的富豪東方酒店，昨天起供海外返港人士等候檢測結果。

文匯報報導，香港昨天新增4確診，累計1033宗確診，新增確診全到過英國；此外，一名24歲港大男醫科生前日參與考試前被發現有低燒，最終檢測結果呈陰性反應，但衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，該醫科生在首次化驗時出現「假陽性」反應，亦不排除他屬較早期染疫，並已康復的「隱形患者」，故樣本有殘餘病毒。

報導指出，醫管局證實，前天又出現一宗「復陽」個案。第494宗個案的37歲女患者18日出院，21日因呼吸困難及胸口不適入院，檢測後對新冠病毒呈陽性反應，是連續兩天有「復陽」個案入院。

不過，專家均認為被驗出的是病毒殘餘，認為並非再次染疫，而她出院前接受過兩次檢測，相信造成社區傳播的風險不高，但醫管局會收集數據，了解曾再入院的康復者情況。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，香港第二波疫情雖已穩定下來，但港大醫科生事件及再有「復陽」個案，均反映社區很可能仍有傳播鏈存在，提醒市民不能有所鬆懈，必須繼續做好個人衛生，防止病毒在社區死灰復燃。

富豪東方酒店 300客入住候檢

另據香港01報導，港府日前徵用九龍城的富豪東方酒店，昨天起供海外返港人士等候檢測結果。生防護中心估昨晚有約300人入住該酒店，在機場留下深喉唾液樣本及獲發電子手帶、酒店房號後，直接送入酒店，預料今午有結果。

報導稱，政府日前宣布，全部抵港人士須在亞洲國際博覽館留樣本，昨日起入境人士若要於亞博館通宵等候檢疫結果，便可暫時留宿富豪東方酒店，待有結果後才離開，以提供較佳的休息地點，並減低人群聚集的風險。

新冠肺炎

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