港官大洗牌 分析：北京趨強硬 決心治亂局

港府問責團隊人事大地震，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，香港高官改組並非突然的決定，且北京下定決心整治香港局勢，改組是想強化政府的政治戰鬥力，對官員任命與免職會比以往更嚴謹，需要願意忠誠執行職務與有政治擔當的人出任。

綜合媒體報導，特首林鄭月娥昨天中午會見媒體，交代這次任命的決定，媒體較為關注這次任命有何標準、聶德權的轉任是否與港府就「兩辦」發表的新聞稿爭議有關以及聶德權的轉任是否代表要整頓公務員。林鄭月娥對這些提問一一否認。

儘管林鄭月娥沒有提及北京方面在這次人事調動的角色，有分析人士認為，這次獲委任的人選肯定必須獲得北京方面高度信任，可以配合其對港工作，為當前局勢「撥亂反正」。事實上，這次出任局長的許正宇和徐英偉都是建制派民主建港協進聯盟的成員，一直獲北京方面的信任。

分析人士指出，如同媒體的質疑，在目前許多主要官員中，有些民望很低，包括被視為觸發「反送中」運動的保安局局長李家超和律政司司長鄭若驊，但兩人卻不在撤換名單中。

分析人士認為，這顯然反映出港府班子必須受到北京信任，才能配合其對港工作。對於「反送中」風波，北京方面一直沒有責怪李家超和鄭若驊，背後原因是北京並不認為修例本身有錯。

而李家超和鄭若驊在這場風波中態度強硬，在泛民主派面前毫不妥協，完全符合北京中央對香港問題的研判和新的工作方針。

劉兆佳分析，北京會看官員是否忠誠及有勇氣執行政策，官員難得頂著壓力推政策，北京不會撤換。若新上任官員能壓制內部及外部敵對勢力，可提升民望。

據分析，從這次人事調動中可以看到，在香港問題上，北京方面與泛民之間已經沒有妥協餘地，前者今後應會按照自己的工作方針處理香港事務，與泛民之間進一步爆發碰撞勢所難免。