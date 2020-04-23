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記錄武漢遭警方帶走 前央視主持人李澤華影片報平安

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電
前央視主持人李澤華現身報平安。視頻截圖
前央視主持人李澤華現身報平安。視頻截圖

前央視主持人李澤華2月26日被武漢警方帶走消失約50天後，近日現身錄製影片報平安，稱過去這段時間自己分別在武漢及老家隔離。但有網友認為，這段影片有話外之音、難言之隱。

中央社報導，李澤華和陳秋實、方斌等幾名記錄武漢疫情的人士先後失聯，受到外界關注。

最新的影片中，李澤華首先表明影片錄製日期是4月16日，指過去一個多月時間以來，對他來說世界似乎已經不一樣了。

他首先回顧2月26日發生的事。當天下午他先在武漢市內駕車，前方突然駛來一輛車、要他停車。兩車追逐一段時間後，李澤華甩開對方。後來警察到他住處要求開門。錄影畫面顯示，當時至少有四名警察前來。

李澤華隨警察離開，抵達派出所，接近午夜時被傳喚到詢問室，理由是「涉嫌擾亂公共秩序」。

隔天，也就是2月27日深夜，派出所長表示對他不做處理，但考慮到他曾經到過「疫情敏感地區」，像是青山區的火葬場等地，為了李澤華以及其他人的健康著想，雖然李澤華不屬於疫情相關的「四類患者」，但也由當地區衛健委安排他到定點隔離酒店醫學觀察。

據報導，隔離期間，李澤華所有電子設備都在所長交代下交由朋友保管。李澤華形容隔離生活安全、有守衛，「天天都能看新聞聯播」。

報導指出，直到3月14日清晨，他在青山區衛健委及家人的陪同下乘車抵達老家。五個小時之後，再次於老家「嚴格按規定繼續隔離」，直到3月28日。

對於第二次的隔離，他稱這段時間警察「文明執法」，保證了他的休息時間和飲食，對他也很關心。

李澤華說，隔離結束後，他一直在陪伴家人，目前正在籌畫今年的發展。他感謝所有照顧和關心他的人，願疫情下所有受難的人能早日安康。而隔離期間有很多思緒，但其中最難以磨滅的是：「人心惟危，道心惟微；惟精惟一，允執厥中」。

影片上傳至社群平台後，湧入許多留言。許多網友說，「人沒事就好」、「能感覺到您的話外壓力」。特別是他提到警察文明執法、可以天天看央視節目新聞聯播等，網友說，「相信正常的人也知道正在發生甚麼事了」。

25歲的李澤華畢業於中國傳媒大學，曾任中央電視台主持人，2018年辭職創辦自媒體「不服TV」，開始成為短片創作者。

在李澤華被迫隔離前，他所拍攝的武漢題材包括：到武漢疫情嚴重的百步亭社區實地採訪；報導武漢市殯儀館「天價招聘屍體搬運工」的內幕；被警方帶走前，他曾前往武漢病毒研究所，途中被跟蹤。

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