「財富」雜誌全球25大抗疫領袖榜 李文亮居首

美國「財富」（Fortune）雜誌發布年度全球最偉大的25名抗疫領袖。在疫情中發出預警而被武漢警方訓誡、後又被新冠病毒感染不幸去世的武漢醫師李文亮位居榜首。

香港01報導，在這份榜單中，李文亮名列第一，阿里巴巴創始人馬雲位列第三，美國微軟公司創始人比爾蓋茲位列第十。

據報導，李文亮是中國官方認定的新冠肺炎疫情最早的「吹哨人」之一，武漢肺炎爆發後，包括李文亮在內的當地八名醫師曾發布疫情消息，卻被指為造謠者而受訓誡處分。事件後他仍持續在第一線工作，於1月10日左右出現症狀，因為病情嚴重進入加護病房觀察，並確診感染新型冠狀病毒肺炎，2月7日官方通報李文亮於凌晨2時58分病逝，年僅34歲。

另據中央社報導，湖北醫師余向東近日被指詆毀國家防疫政策、攻擊中醫中藥，遭撤銷副院長等職務。有中國媒體人指出，這是繼李文亮後再有醫師因言獲罪，質疑官方仍容不下醫界不同的聲音。

報導說，網上近日流傳一份「鄂東醫療集團」紀律委員會的通報文件。通報指，任職於該集團的余向東在疫情期間，透過微博、微信公眾號，對政府的戴口罩、封城等防疫措施，及安徽省支援湖北黃石市的1.2噸中藥材，多次發表冷嘲熱諷的不當言論。

通報指余向東詆毀國家防疫政策、攻擊中醫中藥，損害黨和政府的形象，決定將他記過處分，並免去鄂東醫療集團質量（品質）管理部主任、黃石市中心醫院副院長等管理職。

余向東透過自媒體「健康界」證實了遭懲處的消息，他表示「組織上對我的安排很好，今後做醫師，也做一點質量管理工作，以前寫的文章已經成為歷史」。

他也在微信公眾號最新的文章裡表示，懲處通報是被別有用心的人給曝光，他暫時關閉微博，「不參與，不折騰，也管不了」。

資深媒體人于平在微信公眾號「魚眼觀察」撰文指，這是繼已逝的李文亮後，再有湖北醫師因發表「不當言論」被懲處，令醫師群體相當震驚。

他表示，只要是從專業出發，哪怕醫師有不同意見，也應受尊重，不該被扣上大帽子。「醫學屬於科學，而只要是科學，從來沒有人能壟斷真理」。