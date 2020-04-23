港府撤換5局長 劉兆佳：要強化政治戰鬥力

香港政府撤換五名局長，官員人事大幅異動，對此，港澳研究會副會長劉兆佳認為，並非針對個別官員，而是要強化特區政府政治戰鬥力，配合中央較為強硬的治港路線。

星島日報報導，劉兆佳在一電台節目上表示，今次撤換官員不是為了滿足反對派的要求，現時形勢是中央主動整治香港亂局，壓制內外反對勢力，不讓香港落入反對派手上，所以港府一定要作出配合。

他表示，現時不少愛國，以及著重繁榮穩定和法治的人，都認為特區政府管治不夠強硬，處於弱勢，如果未來一兩年配合中央對港政策，止暴制亂，恢復社會秩序，打擊反對勢力及強化愛國力量上做出成績，就可以爭取愛國力量，以及著重穩榮穩定的人士支持，民望就能夠提升。

香港政府公布問責官員人事變動，大陸國務院同步公布港府官員任免安排。香港特首林鄭月娥昨（22）日表示，調整是為「向前看」，強調今日管治團隊，要對「一國兩制」有充分認識。

港府今次官員變動，涉及四名局長離任、五個局的主官換位，包括：入境處長曾國衛接替聶德權的政制及內地事務局局長；聶德權接免職的羅智光任公務員事務局局長；徐英偉接免職的劉江華擔任民政事務局局長；許正宇接免職的劉怡翔任財經事務及庫務局局長；薛永恒接免職的楊偉雄出任創新及科技局局長。